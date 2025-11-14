Donald Trump l-a graţiat Joe Lewis, fost proprietar al echipei de fotbal Tottenham Hotspur. Miliardarul era acuzat de „corupție corporativă clasică”

Donald Trump l-a grațiat pe miliardarul Joe Lewis, fost proprietar al clubului de fotbal Tottenham Hotspur, condamnat pentru fraudă bursieră, permițându-i astfel să călătorească liber în Statele Unite.

Donald Trump, l-a grațiat joi, 13 noiembrie, pe miliardarul britanic Joe Lewis, în vârstă de 88 de ani, fost proprietar al clubului de fotbal Tottenham Hotspur, a anunțat un oficial de la Casa Albă.

Potrivit Agerpres, decizia vine după ce magnatul a solicitat grațierea pentru a putea primi tratament medical în Statele Unite și pentru a-și vizita nepoții și strănepoții care locuiesc în țară.

Joe Lewis a fost condamnat în 2024 pentru conspirație la comiterea unei fraude bursiere de proporţii, însă, după pronunțarea sentinței a fugit din Statele Unite și a locuit ulterior în Bahamas.

Oficialii de la Casa Albă au precizat că miliardarul și-a recunoscut vinovăția, nu a contestat procedura de extrădare în Statele Unite și a plătit o amendă de 5 milioane de dolari.

Între 2013 și 2021, Joe Lewis ar fi „abuzat de accesul său la consiliile de administrație” ale mai multor companii pentru a oferi informații nedisponibile publicului larg „relațiilor sale amoroase, asistenților săi personali, piloților săi privați și prietenilor săi”, iar aceştia ar fi folosit informațiile pentru a obține câștiguri semnificative la bursă.

Potrivit procurorilor, magnatul britanic a folosit această practică pentru a-și recompensa angajații sau pentru a oferi cadouri prietenilor și cuceririlor sale, iar întreaga schemă a fost catalogată drept „corupție corporativă clasică” și „înșelăciune”.

Joe Lewis nu este deloc sărac, el construindu-şi o reputație solidă ca speculator valutar și investitor de succes încă din anii 1980 și începutul anilor 1990. Potrivit estimărilor Forbes , averea lui Joe Lewis se ridică la aproximativ 6,8 miliarde de dolari.

A fost proprietar al clubului de fotbal peste două decenii

În 2001, Joe Lewis a achiziționat o participație majoritară în clubul Tottenham Hotspur, pe care a deținut-o până în 2022, când a transferat cota sa către un trust familial, renunțând oficial la controlul clubului.

Sub conducerea sa, Tottenham Hotspur a beneficiat de investiții semnificative și a evoluat în competițiile interne și internaționale, consolidându-și poziția în fotbalul britanic.