Sâmbătă, 25 Octombrie 2025
Adevărul
De ce l-a grațiat Trump pe CEO-ul de origine chineză al unei importante platforme de criptomonede

Publicat:

După ce joi a apărut știrea că președintele american Donald Trump l-a grațiat pe Changpeng Zhao, fondatorul platformei de criptomonede Binance, Casa Albă a prezentat decizia lui Trump ca pe un act de clemență, dar și ca pe o declarație de sprijin față de această industrie, relatează Yahoo News.

Trump și-a schimbat opinia despre criptomonde FOTO SHUTTERSTOCK
Trump și-a schimbat opinia despre criptomonde FOTO SHUTTERSTOCK

„Acesta a fost un caz urmărit excesiv în justiție de către administrația Biden”, a declarat reporterilor secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt. „Administrația anterioară a fost foarte ostilă industriei criptomonedelor. Așadar, președintele dorește să îndrepte această injustiție a administrației Biden, exercitându-și autoritatea constituțională în acest scop”

Detractorii consideră însă că decizia de a-l grația pe Zhao - un miliardar de origine chineză, supranumit „CZ”, considerat cel mai bogat om din domeniul criptomonedelor - denotă un posibil conflict de interese.

„CZ a pledat vinovat la acuzația de spălare de bani și a fost condamnat la închisoare”, a scris senatoarea democrată Elizabeth Warre pe X. „Dar apoi a finanțat criptomoneda președintelui Trump și a făcut lobby pentru o grațiere. Astăzi, a obținut-o. Dacă Congresul nu oprește acest tip de corupție, și-o asumă.”

Dezbaterea iscată de grațierea lui Zhao scoate în prim-plan o problemă mai amplă: legăturile lui Trump și ale familiei sale cu industria criptomonedelor și posibile conflicte de interese pe care aceste conexiuni le-ar genera.

Fondată de Zhao în 2017, Binance este cea mai mare bursă de criptomonede din lume, o platformă unde clienții pot cumpăra, vinde și deține criptomonede populare precum bitcoin și ethereum, dar și sute de alte monede mai puțin cunoscute. 

În noiembrie 2023, Zhao și Binance au pledat vinovați la acuzațiile privind încălcarea regulilor menite să prevină spălarea banilor. Potrivit secretarului Trezoreriei de atunci, Janet Yellen, Zhao permitea, practic, „actorilor iliciți” - inclusiv țărilor și grupărilor sancționate precum Hamas, al-Qaida și Statul Islamic - „să tranzacționeze liber” pe Binance, „sprijinind activități de la abuz sexual asupra copiilor la narcotice ilegale și terorism”.

Sentința lui Zhao a fost relativ ușoară: patru luni de închisoare. Însă Departamentul de Justiție i-a dat o amendă record de 4,3 miliarde de dolari și a impus un control împovărător asupra Binance – interzicând practic companiei să opereze în Statele Unite după ce aceasta a provocat „daune semnificative securității naționale a SUA”, potrivit procurorilor.

Afacerile cu criptomonede ale familiei Trump

Zhao a fost eliberat în septembrie anul trecut. Pe 16 septembrie 2024, fiii lui Trump, Eric și Don Jr., au lansat firma de criptomonede World Liberty Financial împreună cu tatăl lor și Zach Witkoff (fiul lui Steve Witkoff, trimis special al președintelui SUA). De atunci, World Liberty Financial a vândut monede digitale în valoare de miliarde de dolari - 75% din acestea mergând către o entitate comercială legată de președinte.

La scurt timp după eliberare, Zhao, care este prieten cu Zach Witkoff, potrivit World Liberty, a început să facă lobby pentru grațiere. În acest scop, fondatorul Binance a angajat-o pe avocata lui Witkoff (Teresa Goody Guillén) și pe partenerul de vânătoare al lui Donald Trump Jr. (Ches McDowell). Acesta din urmă a fost văzut chiar săptămâna trecută la Casa Albă cu fiul președintelui.

Binance a devenit „unul dintre principalii factori” de creștere ai World Liberty, potrivit Wall Street Journal.

În luna mai, Zach Witkoff a anunțat că Binance va primi o investiție de 2 miliarde de dolari de la un fond de risc din Emirate susținut de guvernul din Abu Dhabi - iar plata va veni sub forma criptomonedei USD1 a World Liberty.

„Este doar începutul”, spunea Witkoff la vremea respectivă.

Trei luni mai târziu, Wall Street Journal relata că „investiția în cripto a familiei Trump a generat mai multe venituri de la alegeri încoate - aproximativ 4,5 miliarde de dolari - decât orice altă parte a imperiului de afaceri al președintelui”.

Un „motiv major” pentru succesul fulminant al familiei Trump în domeniul criptomonedelor, a explicat Journal, a fost „un parteneriat cu o platformă de tranzacționare discretă, administrată discret de Binance”, numită PancakeSwap, care „stârnise interesul în rândul traderilor de a utiliza monede emise de... World Liberty Financial”.

Reprezentanții familiei Trump au discutat, de asemenea, despre preluarea unei participații la filiala americană a Binance, potrivit WSJ. Grațierea fondatorului platformei ar putea facilita operațiunile Binance în America.

Schimbare a atitudinii față de criptomonede

Trump este un convertit relativ recent la criptomonede.

„Nu sunt un fan al Bitcoin și al altor criptomonede, care nu sunt bani și a căror valoare este extrem de volatilă și se bazează pe nimic”, a spus el într-o serie de postări pe rețelele de socializare în 2019. „Activele cripto nereglementate pot facilita comportamente ilegale, inclusiv traficul de droguri și alte activități ilegale.”

Bitcoin „pare pur și simplu o înșelătorie”, a adăugat Trump în 2021; criptomonedele sunt un „dezastru care așteaptă să se întâmple ”.

„Cred că ar trebui să le reglementeze foarte, foarte strict”, a concluzionat el.

Totuși, Trump s-a răzgândit în campania electorală de anul trecut, promițând în cele din urmă să transforme Statele Unite în „capitala cripto a planetei”. Industria cripto a cheltuit zeci de milioane de dolari pentru a-l ajuta pe Trump să câștige, apoi a donat 18 milioane de dolari pentru inaugurarea sa .

Chiar înainte de a se întoarce în Biroul Oval, Trump a început să vândă $TRUMP, o așa-numită monedă meme - adică un tip de criptomonedă „bazată pe o glumă online sau pe mascota unei celebrități” fără nicio utilizare reală „dincolo de speculații”, potrivit New York Times. Prima doamnă Melania Trump și-a emis propria monedă meme în același weekend.

Investitorii din țări străine, dintre care unii au recunoscut deschis că vor să-l influențeze pe președinte, s-au grăbit să se aprovizioneze.

În luna mai, Trump și-a îndrumat adepții de pe Truth Social spre un fel de tombolă: cumpărând suficiente monede $TRUMP s-ar putea număra printre cei mai importanți 220 de investitori ai săi, având ocazia de participa la o „cină privată intimă” cu președintele; cumpărând suficiente monede pentru a deveni unul dintre cei mai importanți 25, veți câștiga un „Tur VIP al Casei Albe”. (Cuvintele „Casa Albă” au fost ulterior șterse de pe site.) A urmat o altă rundă de speculații.

În total, valoarea pe hârtie a imperiului cripto al lui Trump se apropie acum de 6 miliarde de dolari, potrivit Wall Street Journal.

Între timp, administrația Trump a desființat o unitate a Departamentului de Justiție dedicată investigării infracțiunilor legate de criptomonede ; a declarat că monedele meme nu mai sunt supuse reglementării ; și a fost de acord să suspende un caz de fraudă împotriva unui magnat cripto de top care a investit 75 de milioane de dolari în token-uri Trump.

