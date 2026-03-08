Fotbalistele Iranului, acuzate de „trădare” și amenințate cu execuția la întoarcerea în țară

Naționala feminină de fotbal a Iranului a încheiat dramatic participarea la Cupa Asiei, după ce a pierdut și ultimul meci din grupa A, 0–2 cu Filipine, și a fost eliminată fără niciun punct. Înfrângerile sportive sunt însă doar o parte din problemele cu care se confruntă jucătoarele, care se întorc acasă sub amenințarea cu execuția, după ce la primul meci au refuzat să intoneze imnul național, potrivit Digi Sport

Iranul a pierdut toate cele trei partide din grupă: 0–3 cu Coreea de Sud, 0–4 cu Australia și 0–2 cu Filipine. Golurile filipinezelor, marcate de Eggesvik în minutul 29 și McDaniel în minutul 82, au trimis echipa în sferturile de finală, în timp ce Iranul a părăsit competiția fără niciun gol marcat și cu un moral prăbușit.

Pentru jucătoarele antrenate de Marziyeh Jafari, eliminarea sportivă este însă cea mai mică problemă. După ce la primul meci au refuzat să intoneze imnul național, un gest interpretat în Iran ca act de protest, reacțiile din țară au fost extrem de dure.

Jucătoarele, acuzate de „trădare”

Mohammad Reza Shahbazi, prezentator al televiziunii de stat iraniene, le-a numit pe sportive „trădătoare în vreme de război”, iar presa locală a speculat că sportivele ar putea fi acuzate oficial de trădare la revenirea în Iran - o infracțiune care, în anumite circumstanțe, poate atrage chiar pedeapsa cu moartea.

În contextul acestor amenințări, tot mai multe voci din mediul sportiv și civic au cerut Australiei să le ofere jucătoarelor azil politic. Autoritățile australiene nu au anunțat încă nicio decizie.

Reacția organismelor internaționale

Sindicatul fotbaliștilor profesioniști, FIFPRO, a solicitat intervenția urgentă a FIFA și a Confederației Asiatice de Fotbal (AFC), solicitând măsuri concrete pentru protejarea jucătoarelor iraniene. Ambele foruri au fost rugate să se asigure că sportivele nu vor fi supuse represaliilor la întoarcerea în țară.

După momentul controversat din meciul cu Coreea de Sud, jucătoarele au cântat totuși imnul Iranului la următoarele două partide, cu Australia și Filipine.

Gestul sportivelor iraniene amintește de situația echipei masculine la Cupa Mondială din 2022, când fotbaliștii iranieni au refuzat să cânte imnul național la primul meci, apoi au revenit asupra deciziei la următoarea partidă.