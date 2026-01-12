Donald Trump a fost de acord ca SUA să nu desfășoare operațiuni militare în Mexic, susține președinta Claudia Sheinbaum

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a declarat că Donald Trump a acceptat ca Statele Unite să nu intervină militar pe teritoriul mexican, după cea mai recentă convorbire telefonică purtată cu acest.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a anunțat luni, 12 ianuarie, că omologul său american, Donald Trump, a acceptat ca Statele Unite să nu întreprindă acțiuni militare unilaterale pe teritoriul mexican.

Declarația vine după o convorbire telefonică de aproximativ 15 minute între cei doi lideri, purtată în contextul disputelor privind modul de combatere a puternicelor carteluri de droguri care operează în Mexic.

Potrivit Agerpres, care citează agenții internaționale, discuția a avut loc pe fondul criticilor repetate formulate de Donald Trump la adresa autorităților mexicane, acuzate că nu fac suficient pentru a limita influența cartelurilor, liderul de la Casa Albă sugerând în mai multe rânduri că Mexicul ar fi controlat, în fapt, de grupările criminale și avansând ideea unor măsuri mai ferme din partea Statelor Unite.

Ulterior convorbirii, Claudia Sheinbaum a declarat într-o conferință de presă că a respins din nou propunerea lui Donald Trump de a trimite trupe americane în Mexic pentru a sprijini lupta împotriva cartelurilor, mai ales că o astfel de ofertă a stârnit îngrijorare în rândul opiniei publice mexicane, fiind percepută drept o posibilă încălcare a suveranității naționale.

Președinta a precizat că, în cadrul discuției telefonice, a fost abordată explicit și posibilitatea unui acord prin care Statele Unite să se angajeze că nu vor desfășura operațiuni militare unilaterale pe teritoriul Mexicului.

Pe rețelele de socializare, lidera de la Ciudad de México a descris dialogul cu președintele american drept o „conversație foarte bună”, subliniind importanța cooperării dintre cele două state.

„Am avut o conversație grozavă cu președintele Statelor Unite, Donald Trump. Vorbim despre diverse subiecte, inclusiv despre securitate cu respect pentru suveranitatea noastră, declinul traficului de droguri, comerțul și investițiile. Colaborarea și cooperarea în cadrul respectului reciproc dau întotdeauna rezultate”, a scris ea, luni, pe Facebook.

În sprijinul acestui argument, Claudia Sheinbaum a invocat rezultatele obținute până acum în domeniul securității.

„Vorbim despre efortul comun care a fost depus în probleme de securitate. Există rezultate foarte importante în urma acestei colaborări. De exemplu, traficul de fentanil din Mexic în SUA a fost redus cu 50%”, a mai punctat Claudia Sheinbaum.

De-a lungul timpului, Donald Trump a criticat în mod constant strategia autorităților mexicane de combatere a violenței cartelurilor, sugerând că Washingtonul ar putea fi nevoit să intervină direct, militar, declarații care au provocat neliniște în rândul oficialilor mexicani, care se tem de o escaladare a tensiunilor bilaterale, mai ales după cele întâmplate pe 3 ianuarie în Venezuela.