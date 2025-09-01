Lovitură pentru refugiații afgani: programul Germaniei de relocare a afganilor, suspendat de Înalta Curte Administrativă

Guvernul german a câștigat la Înalta Curte Administrativă dreptul de a suspenda programul de vize pentru afgani, chiar dacă sute de persoane care așteptau relocarea rămân expuse riscului de persecuție. Decizia confirmă linia dură a executivului în materie de imigrație.

Înalta Curte Administrativă din Berlin-Brandenburg a decis luni, 1 septembrie, că guvernul german nu are obligația legală de a continua programul special de vize pentru cetățenii afgani aflați în pericol de persecuție din partea regimului taliban.

Hotărârea confirmă astfel dreptul executivului condus de cancelarul Friedrich Merz de a suspenda inițiativele de relocare, în contextul în care Germania încearcă să reducă nivelul imigrației, notează Agerpres.

Programul de vize a fost lansat după revenirea la putere a talibanilor în Kabul, în 2021,şi sute de afgani primiseră notificări că vor putea fi relocați pe teritoriul Germaniei. Totuși, după suspendarea acestuia, numeroase persoane au rămas blocate ani întregi în Pakistan, unele fiind deportate recent în Afganistan.

Cazul judecat de instanța administrativă din Berlin-Brandenburg privea un fost magistrat afgan de rang înalt, care, împreună cu soția și cei patru copii, nu a mai reușit să obțină viză din cauza măsurii guvernamentale.

Cazul nu este unul singular, pentru că alte zeci de afgani, afectați de aceeași decizie, au dat în judecată statul german, beneficiind de sprijinul organizației Kabul Airlift.

În acelaşi timp, Ministerul de Externe de la Berlin a anunțat că se află în contact cu 210 persoane deportate în Afganistan. De asemenea, aproximativ 50 de cetățeni afgani, ale căror cereri de viză fuseseră deja aprobate, urmau să ajungă luni în Germania cu o cursă aeriană din Islamabad.