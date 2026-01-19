search
Luni, 19 Ianuarie 2026
Doi bebeluși au murit într-o creșă din Ierusalim, alți 53 au fost răniți. Unul dintre micuții decedați se afla în prima zi la această unitate

Publicat:

Doi bebeluși au murit, iar alți 53 au fost răniți, luni, în urma unui incident grav produs într-o creșă care funcționa fără autorizație în Ierusalim. Trei îngrijitori au fost reținuți de poliție pentru audieri, în timp ce autoritățile încearcă să stabilească exact cauzele tragediei.

Unul dintre bebelușii morți se afla în prima zi la această creșă. FOTO: X/@JoopSoesan
Unul dintre bebelușii morți se afla în prima zi la această creșă. FOTO: X/@JoopSoesan

Incidentul a avut loc într-o creșă ilegală care funcționa în mai multe apartamente alăturate din cartierul Romema, zonă cu populație majoritar ultraortodoxă.

Presa israeliană relatează că anchetatorii verifică ipoteza unei defecțiuni la sistemul de încălzire, după ce inițial s-a luat în calcul posibilitatea existenței unor substanțe periculoase, variantă exclusă ulterior de poliție, relatează Times of Israel.

Serviciile de urgență au fost alertate după ce o fetiță de aproximativ trei luni a fost găsită inconștientă și fără puls. La sosirea echipajelor, un al doilea copil, un băiețel de patru luni, se afla în stare critică. Ambii au fost transportați de urgență la spital, unde, în ciuda manevrelor de resuscitare, au fost declarați decedați.

Potrivit site-ului de știri Behadrei Haredim, unul dintre bebelușii morți se afla în prima zi la această creșă.

În paralel, poliția și pompierii au evacuat ceilalți 53 de bebeluși, toți prezentând simptome de insuficiență respiratorie. Salvatorii au descoperit condiții extrem de aglomerate, micuții fiind găsiți îngrămădiți în dulapuri, cărucioare și chiar în baie, unii acoperiți cu pături. Martorii și paramedicii au declarat că aerul condiționat funcționa la o temperatură extrem de ridicată, descrisă drept „periculoasă pentru viață”.

Imagini difuzate de postul Channel 13 arată supraaglomerarea din spațiile în care erau ținuți copiii. Cei doi bebeluși decedați se aflau într-o cameră separată de restul.

Părinții ajunși la fața locului au trăit momente de panică, mulți neștiind unde se află copiii lor. „Mamele alergau după ambulanțe, încercând să-și găsească copiii”, a relatat un martor pentru site-ul Walla.

Consiliul Național pentru Protecția Copilului din Israel a cerut o anchetă urgentă. „Operarea creșelor fără autorizare, control și standarde obligatorii înseamnă, practic, o condamnare la moarte”, a transmis instituția.

