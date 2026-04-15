Decizie fără precedent în Dubai. Burj Al Arab, singurul hotel de 7 stele din lume, se închide pentru un an și jumătate

Luxosul hotel Burj Al Arab din Dubai va fi închis timp de 18 luni pentru un amplu proces de renovare, a confirmat miercuri un membru al personalului, potrivit Reuters. Este prima modernizare majoră de la inaugurarea sa în 1999.

Decizia vine într-o perioadă în care turismul în regiune a înregistrat o scădere, pe fondul războiului dintre Statele Unite, Israel și Iran.

Grupul Jumeirah, proprietarul hotelului, a anunțat marți că lucrările vor fi realizate în etape și vor dura aproximativ un an și jumătate. Proiectul va fi coordonat de arhitectul francez Tristan Auer, celebru pentru proiectele sale de design interior.

Grupul nu a precizat însă în comunicat că hotelul va fi complet închis pe durata renovării.

Burj Al Arab, unul dintre hotelurile emblematice ale lumii, a rămas operațional chiar și după atacul iranian din martie 2026, care a afectat mai multe zone din Emiratele Arabe Unite, în contextul escaladării tensiunilor regionale.

Grupul Jumeirah nu a făcut nicio asociere între proiectul de modernizare și conflictul regional.

Hotelul în formă de velă, a suferit avarii minore la începutul lunii martie, după ce fragmente rezultate din interceptarea unui atac cu drone iraniene au lovit fațada clădirii, notează TVR info, citând aceeași sursă.

Potrivit unui angajat al hotelului, lucrările de renovare anunțate nu au legătură cu incidentul din martie și erau planificate de mai mult timp.

În comunicatul transmis, grupul Jumeirah nu a făcut nicio asociere între proiectul de modernizare și conflictul din Orientul Mijlociu.

Momentul ales pentru închidere este însă relevant, având în vedere că războiul a afectat fluxurile turistice către Dubai, perturbările de zbor lovind puternic Emiratele Arabe Unite, companiile de lux avertizând asupra presiunii crescute asupra profitabilității, pe fondul scăderii cererii de cazare.