Experienţa unei românce la Burj Al Arab. A lucrat pentru Marele Bal al Prinţilor şi Prinţeselor din Dubai FOTO

Experienţa unei românce în cadrul renumitului hotel Burj Al Arab a însemnat implicarea la reuşita unui eveniment exclusivist al lumii arabe, Marele Bal al Prinţilor şi Prinţeselor din Dubai.

The Grand Ball of Monaco, a X-a ediţie eniversară, altfel spus Marele Bal al Prinţilor şi Prinţeselor, care anul trecut a avut loc în celebrul principat european de la malul Mediteranei, a fost organizat, în 2023, în Emiratele Arabe Unite, în Dubai, pe data de 17 martie.

La reuşita manifestării, una care adună la un loc elita din zona Golfului Persic şi pe unii dintre cei mai bogaţi oameni ai lumii a contribuit o echipă de florişti români, care a realizat decorurile din hotelul Burj Al Arab şi din sala petrecerii. Printre ei, s-a aflat şi Adina Bindăroi, din Roman, judeţul Neamţ.

Absolventă a două facultăţi, de biologie şi administrarea afacerilor, Adina a fost, o perioadă, plecată în Italia, dar s-a întors acasă, la Roman, unde și-a deschis o florărie. S-a perfecționat urmărind-o online pe Alina Neacşa, cel mai cunoscut designer floral din România, a cărei faimă a ajuns la nivel mondial, aceasta fiind şi creatoarea unui brand renumit - „Flori cu Fitze“. În 2023, românca a fost singura din lume aleasă de către organizatori să decoreze sala pentru „The Grand Ball of Monaco“.

„O cunoşteam din mediul on-line pe Alina Neacşa. Când vrei să fii foarte bun în ceea ce faci, îi urmezi pe cei mai buni în breaslă! Este un ambasador al ţării în lume, în domeniul floristicii. Este foarte bună în ceea ce face. În România, clar, este unică şi inegalabilă în momentul de faţă. Ea a organizat acest masterclas în Dubai“, a declarat Adina Bindăroi.

Pentru evenimentul din Emiratele Arabe Unite, Alina Neacşa a decis să-şi formeze o echipă de români, iar cine dorea să participe se înscria, trebuind să achite şi o taxă. Neamţeanca a aplicat imediat, a plătit 3.000 de euro, iar ce a văzut la Dubai, ce a realizat acolo şi experienţa dobândită au fost peste aşteptările sale.

Decoruri realizate cu 40.000 de trandafiri din cele mai nobile soiuri

„A meritat pe deplin. Echipa a fost formată din florişti din diferite oraşe ale ţării şi a fost o provocare să vedem ce presupune un astfel de eveniment elitist, de basm, aşa cum sunt poveştile arabe. A fost o muncă titanică la decorarea sălii de bal, realizând un decor cu flori naturale, trandafiri parfumaţi din cele mai nobile soiuri existente în lume“, a destăinuit Adina.

În Dubai a stat câteva zile, pregătind în detaliu ce urmau să facă. Munca efectivă a început în dimineaţa de 16 martie 2023 şi au ieşit din hotel a doua zi, în jurul orei 13.00, cu câteva ore înainte ca manifestarea să înceapă. A mai spus că la realizarea decorurilor au fost folosiţi nu mai puţin de 40.000 de trandafiri.

Dar, după cum susține, experienţa în Emirate i-a deschis noi perspective și a constituit pentru ea o pepinieră de idei, pe care spune că le va pune în practică cu siguranță. Cât despre afacerea de acasă, Adina Bindăroi a susţinut că merită, chiar dacă Roman nu este un oraş prea mare, deoarece sunt persoane care apreciază un aranjament special şi îşi doresc aşa ceva.

Cine este Alina Neacșa

Alina Neacşa este implicată de cincisprezece ani în organizarea de evenimente, fiind singura femeie „General Manager“ care a administrat cinci saloane în Bucuresti cu peste 200 de nunţi, botezuri şi evenimente corporate pe an. Frumuseţea şi calitatea aranjamentelor florale au recomandat-o, astfel că este furnizorul Casei Regale a României.

„La acest Masterclass vom decora sala de bal din Burj Al Arab. Imaginează-ţi luxul la cel mai înalt nivel combinat cu delicatetea trandafirilor parfumaţi. Vor participa în jur de 200 de persoane: aristocraţi, persoane nobile, precum şi unii dintre cei mai bogaţi oameni din lume“, nota Alina Neacşa, pe www.floricufitzeacademy.com.

The Grand Ball of Princes and Princesses din Dubai a avut loc pe 17 martie 2023, la hotelul Burj Al Arab. Evenimentul a fost organizat sub înaltul patronaj al Prinţului moştenitor al Dubaiului, şeicul Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Forbes şi ExpoDubai UAE.