De la opulență la supraviețuire. Cum încearcă Dubaiul să își reconstruiască mirajul după războiul cu Iranul

Înainte de izbucnirea conflictului cu Iranul, prin portul Jebel Ali treceau zilnic 40.000 de containere maritime. Complexul uriaș de dane și cheiuri de ape adânci a propulsat transformarea acestui emirat dintr-o așezare modestă într-o putere economică globală. Astăzi, doar 1.000 de containere mai tranzitează docurile aproape pustii.

Deși autoritățile portuare fac eforturi mari pentru a reveni la volumele de trafic de dinaintea războiului, estimările oficiale arată că procesul de normalizare va dura cel puțin o lună, scrie The Wall Street Journal.

Situația din port reflectă realitatea din întregul Dubai. Orașul zgârie-norilor s-a trezit pe neașteptate în prima linie a frontului. După încetarea atacurilor cu drone și rachete și pe fondul negocierilor dintre SUA și Iran pentru un armistițiu permanent, emiratul începe o reconstrucție pe care analiștii regionali o preconizează a fi lungă și dificilă.

„Oamenii așteaptă să vadă dacă această pace va dura”, afirmă Abdullah Alajaji, directorul unei companii imobiliare locale. „Ne așteptăm în continuare la volatilitate.”

Ascensiunea spectaculoasă a Dubaiului s-a bazat pe o premisă simplă: într-o regiune marcată de instabilitate, emiratul oferea o oază de siguranță, neatinsă de geopolitică. Stilul de viață luxos și taxele reduse au atras o populație formată în proporție de 90% din expatriați. Războiul a zdruncinat însă această certitudine.

Exodul și revenirea expatriaților

La șase zile de la începutul conflictului, Ria Karapataki, originară din Cipru, a părăsit Dubaiul după 15 ani în care construise aici o afacere de renovări imobiliare alături de soțul ei.

„M-am panicat”, povestește ea. „Am crezut că totul s-a terminat pentru Dubai.”

Familia s-a refugiat inițial în Scoția, apoi în Cipru. La o săptămână după anunțarea armistițiului din luna aprilie, s-au întors în apartamentul lor din complexul Palm Jumeirah. Deși alertele telefonice privind posibile atacuri au continuat să sune, teama s-a diminuat.

Deși companiile se confruntă cu lipsa materialelor de construcție din cauza blocajului din Jebel Ali, proiectele începute nu au fost anulate, iar comunitatea internațională începe să își reia vechile obiceiuri, notează WSJ.

Imobiliarele și turismul în stagnare

Multe persoane au revenit din luna aprilie, însă undele de șoc ale conflictului sunt încă vizibile pe piața locală. Gradul de ocupare al hotelurilor a scăzut dramatic, mult sub nivelul obișnuit pentru extrasezon.

Pe piața imobiliară, tranzacțiile au înregistrat o prăbușire inițială de 80%, vânzările de proiecte nefinalizate (off-plan) fiind cele mai afectate din cauza absenței turiștilor europeni. Unii investitori mari și-au retras capitalul, încetinind activitatea comercială.

Prețurile proprietăților au înregistrat scăderi cuprinse între 10% și 15%, transformând piața într-o oportunitate pentru cumpărătorii din India, Rusia, China sau pentru localnicii aflați în căutare de chilipiruri.

Rute alternative și adaptarea infrastructurii

Oficialii emiratului rămân optimiști în privința viitorului. Șeicul Abdulla bin Mohamed bin Butti Al Hamed, șeful biroului de presă din Dubai, a declarat: „Cine a crezut că poate sugruma economia Emiratelor Arabe Unite nu îi cunoaște natura. Suntem un centru de gravitație global care nu poate fi asediat sau oprit.”

Pentru a ocoli blocajul din Jebel Ali, porturile mai mici de pe coasta de est, Khor Fakkan și Fujairah, situate în afara Golfului Persic, au devenit linii vitale de aprovizionare. Autostrăzile sunt acum aglomerate de cozi lungi de camioane încărcate cu containere sosite din Golful Oman. Guvernul a anunțat deja planuri de extindere a acestor porturi pentru a reduce dependența de Strâmtoarea Hormuz în viitor.

Cicatricile lăsate de conflict

În ciuda mesajelor de redresare, semnele crizei persistă în sectorul de divertisment și ospitalitate. Destinații celebre precum clubul Barasti Dubai sau hotelul Burj al Arab — care a fost ținta unui atac în februarie — s-au închis temporar pentru renovări extinse.

La hotelul Fairmont de pe Palm Jumeirah, urmele lăsate de o dronă iraniană au fost șterse, însă gradul de ocupare în luna iunie este de sub 40%, față de media obișnuită de 60-70% pentru această perioadă a anului. La complexul Atlantis, aproximativ 10% din personal (peste 700 de angajați) a fost disponibilizat în timpul războiului, ceea ce pentru mulți lucrători străini înseamnă anularea vizelor de muncă și returnarea în țările de origine.

Dubaiul a mai depășit crize majore în trecut, precum prăbușirea imobiliară din 2008 sau pandemia de Covid-19, beneficiind de fondurile suverane ale Emiratelor, care gestionează active de peste 1,8 trilioane de dolari. Cu toate că marile centre comerciale s-au repopulat, comercianții raportează vânzări semnificativ mai mici comparativ cu perioada de dinaintea războiului, sperând ca stabilitatea regională să se consolideze.