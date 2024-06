Stimulentele financiare pentru donatorii de sânge, eliminate de Consiliul Europei. Ce se întâmplă în România

Printr-un nou regulament adoptat la finele lunii mai, Consiliul European a decis eliminarea plății pentru donarea de sânge. Dar ce se va întâmpla în România unde, de la începutul anului, valoarea voucherelor primite de donatori a crescut.

La nivel european s-au adoptat noi norme pentru îmbunătățirea siguranței și calității sângelui, țesuturilor și celulelor utilizate în asistența medicală și facilitarea circulației transfrontaliere a acestor substanțe în UE. Cum se consideră că donarea ar trebui să fie voluntară și neremunerată, s-a decis că donatorilor nu trebuie să li se ofere stimulente financiare pentru a dona. Cel mult, aceștia pot primi compensații sau rambursări, după caz, în conformitate cu legislația fiecărui stat.

Noul regulament va intra în vigoare după publicarea în Jurnalul Oficial al UE.

„Voucherele nu reprezintă un beneficiu material”

Ideea beneficiilor a plecat de la faptul că stocurile de sânge sunt aproape mereu insuficiente în multe țări, autoritățile încercând astfel să-i motiveze pe oameni să doneze, ca în acest mod să salveze vieți.

În România, spre exemplu, numărul donatorilor de sânge a crescut și de 10 ori în aproape toată țara, după ce valoarea tichetelor s-a mărit de peste patru ori, la începutul acestui an, ajungând la 280 de lei. Practic, în acest moment, suntem printre puținele țări în care valoarea voucherelor depășește 50 de euro.

Tot în acest an, în primăvară, președintele Klaus Iohannis a promulgat o lege prin care donatorii pot beneficia de impozite mai mici pe clădiri și terenuri, dacă donează sânge de cel puțin trei ori pe an, doar că noul act normativ este la latitudinea consiliilor locale, singurele în măsură să stabilească dacă vor acorda reducerea, precum și care va fi nivelul acesteia.

Șefa Centrului de Transfuzii Vâlcea, dr. Narcisa Ionașcu Ispas, a explicat pentru „Adevărul” de ce crede că România nu se află în pericolul de a rămâne fără sânge, în urma noilor modificări aduse în legislația europeană: „Voucherele care se oferă în acest moment nu reprezintă un beneficiu material. Se dau tichete de masă ca să-și cumpere oamenii de mâncare, ca și compensare pentru sângele donat. Nu sunt considerate compensații materiale. În legislația noastră se specifică faptul că donarea este voluntară, anonimă și neremunerată. Deci, oamenii nu primesc bani, un beneficiu material, ci doar tichete de masă, drept compensare pentru materialul nutrițional pierdut prin donarea de sânge”.

„Dacă tichetele de masă ar dispărea, s-ar reveni la criza de sânge în România”

„Nu știu dacă există riscul ca aceste vouchere să dispară. Dar, dacă ar dispărea, s-ar reduce dramatic numărul de donatori de sânge și cel mai probabil am reveni la crizele de dinainte. Nu cred că ar fi un lucru benefic. Momentan, nu am primit nimic, nici o informare, în acest sens. Cât despre reducerea impozitului, pentru cei care donează constant, am aflat tot din presă, dar nu am primit nimic oficial nici din acest punct de vedere. Dar acestea oricum sunt lucruri care nu țin de noi, ci de fiscalitate și altele... Într-adevăr, suntem victime colaterale... când se fac schimbări”, a mai recunoscut șefa centrului de transfuzii de sânge de la Vâlcea.

Voucherele / tichetele de masă se primesc după orice donare finalizată. Bărbații au voie la maxim cinci donări de sânge pe an, iar femeile – de patru ori/an.

„Cei mai mulți donatori sunt fideli și au spirit civic”

În plus, donatorii primesc o zi liberă, reducere de 50% la transportul în comun (în București - pe metrou și STB) și beneficiază gratuit și de evaluare medicală, un set de analize ce arată starea de sănătate, dar și de analize de biochimie, la solicitarea donatorului care poate afla și ce grupă de sânge are și dacă Rh-ul său este pozitiv sau negativ.

Cert este că cei mai mulți dintre donatori sunt fideli: „Unii chiar vor să ajute, să facă fapte bune, au spirit civic. Majoritatea, cred, de aceea donează”.

Citește și: De ce donarea de sânge este benefică pentru sănătate

Șefa centrului de transfuzii nu exclude faptul că sunt și alte avantaje pe care le iau în considerare cei care aleg să doneze: „O fac și pentru sănătate, fiindcă au constatat că după ce donează se simt bine, mai au și ziua liberă, analizele gratuite pe care le facem pentru siguranța sângelui donat... Sunt multiple avantaje care sunt luate în considerare. Dar cred că cei care nu vor să facă un bine, nu trec la pasul următor, în ciuda avantajelor existente”.

Legat de beneficiile asociate donării de sânge, s-a observat că printre acestea se numără consolidarea imunității organismului și reducerea riscului de paralizie și accident vascular cu 30%. Cum donarea regulată de sânge determină scădea rezervelor de fier, acest lucru poate reduce riscul de atac de cord. În plus, s-a constatat că donarea reduce stresul, ajutând la eliminarea sentimentelor negative și îmbunătățirea stării emoționale.

Deși s-a redus numărul donatorilor, față de boomul inițial, situația este bună

Cert este că mărirea valorii tichetelor de masă în România a contat foarte mult, după cum recunosc cei implicați în procesul de donare de sânge: „Față de anii precedenți, ținând cont că valoarea tichetelor nu crescuse, cred, de cel puțin 10 ani, este clar că s-a mărit numărul de donatori. Acest lucru s-a văzut în special în prima perioadă, în ianuarie – februarie, când impactul a fost mai puternic. Cred că oamenilor nici nu le venea să creadă...”.

Mai apoi, s-au mai liniștit lucrurile: „Spre exemplu în perioada aceasta, aprilie – mai, s-a mai redus numărul donatorilor, dar situația se menține la un nivel bun. Se vede clar o îmbunătățire, față de anii trecuți când începuse să scadă dramatic. A fost acel boom când au venit foarte mulți să doneze, dar până la urmă, lucrurile s-au sedimentat și tot masa de donatori fideli și cu conștință a rămas, pe ei ne vom baza”.

Prin 2016 – 2017 a mai existat un număr mare de donatori, după care a început să scadă încet – încet. Printre cauzele care au dus la scăderea dramatică de donatori, din anii trecuți, se numără atât valoarea redusă a tichetelor compensatorii cât și migrația forței de muncă, îmbătrânirea și gradul de îmbolnăvire tot mai accentuat al populației.

Spre exemplu, în 2022, potrivit datelor Ministerului Sănătății au fost înregistrați doar 319.926 de donatori de sânge şi componente sangvine umane, reprezentând 1,8% din totalul populaţiei României.

Unde poți dona și în ce condiții

În reședința fiecărui județ există câte un Centru de Transfuzii, iar în București cinci centre pentru donare. Procesul în sine durează între 8 și 10 minute și presupune recoltarea a 450 ml de sânge.

Nu oricine însă poate dona. Pentru a fi eligibil trebuie să nu fi suferit intervenții chirurgicale în ultimele șase luni și să nu fi în evidență cu diverse afecțiuni în tratament, precum hipertensiune arterială, boli de inimă, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine etc.; să ai vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani, greutatea peste 50 kg, tensiunea arterială cuprinsă între 10 și 18 mmHg; și să fii cetățean român sau rezident în România.

Nu pot dona femeile însărcinate, aflate în perioada de lăuzie, de alăptare sau în perioada menstruală. Printre persoanele excluse de la donare se află și cele care suferă de hepatită de orice tip, tuberculoză, sifilis, malarie, epilepsie și alte boli neurologice, bruceloză, ulcer, diabet zaharat, cancer, traumatisme craniene, alcoolism cronic, anemie, vaccinări recente, tratamente dentare etc.

Citește și: Românii care donează sânge de trei ori pe an vor plăti impozite mai mici

De asemenea, înainte de a dona sânge nu trebuie consumate grăsimi ori băuturi alcoolice, cu cel puțin 48 de ore, ori tutun cu cel puțin o oră înainte și o oră după, ci doar ceai sau cafea și un mic dejun ușor. Este recomandată odihna înainte și după donare.

Ce se întâmplă în alte țări

La nivel european, Franța, Austria, Cehia și Grecia se numără printre țările cu cel mai mare nivel de donare de sânge.

„Am văzut că prin unele țări nu se dau tichete ca la noi, dar se oferă o masă, libere, scutiri de taxe...”, a mai menționat dr. Narcisa Ionașcu Ispas.

În America spre exemplu, se ajunge chiar și la 10.000 de dolari, valoarea voucherului fiind de până în o sută de dolari pentru o singură donare, dar crește pentru cei care donează regulat: „Acolo este alt sistem și se vorbește despre alt tip de donare, că sunt multe tipuri de donare și de componente sanguine”.

Țările în care donatorii sunt plătiți cu bani cash, de regulă, sunt cele din Asia și Africa, precum Indonezia, Tadjikistan, Camerun ori Nigeria.

Noua legislație din România, legată de reducerea impozitului pe terenuri și clădiri pentru persoanele care donează de cel puțin trei ori pe an, se va aplica începând din 2025. Donatorii trebuie să depună acte justificative. Iar reducerea, va fi în plus față de bonificația de 10% acordată tuturor celor care își plătesc aceste taxe până la finele lunii martie a fiecărui an.

14 Iunie este Ziua Mondială a Donatorului de Sânge.