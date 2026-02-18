Cât vor costa gazele după 1 aprilie. Calculele făcute de un expert în energie

Actul normativ publicat marți seară de Ministerul Energiei instituie măsuri temporare aplicabile clienților casnici de gaze naturale și producătorilor de energie termică pentru populație în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027, după expirarea actualei scheme de plafonare (31 martie 2026). Expertul în energie Dumitru Chisăliță a calculat cât vor plăti consumatorii casnici după data de 1 ianuarie.

„Această schemă nu mai este o plafonare clasică cu preț maxim fix, ci un mecanism similar cu o reglementare a prețului, cu limitări și reguli clare, aplicabil timp de un an.

Scopul este prevenirea unor creșteri bruște și imprevizibile ale prețurilor gazelor naturale și protejarea populației, în contextul volatilității pieței și al riscurilor geopolitice”, a informat Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI).

Motivele actului normativ sunt:

• Încetarea actualei scheme de plafonare la 31 martie 2026.

• Risc de creșteri semnificative ale prețurilor dacă piața revine integral la mecanismul concurențiale.

• Volatilitate ridicată a piețelor angro de gaze.

• Context geopolitic instabil (războiul din Ucraina, tensiuni energetice).

• Necesitatea constituirii stocurilor pentru iarna 2026–2027.

• Protejarea consumatorilor vulnerabili și menținerea stabilității sociale.

Cum se stabilește prețul final facturat exclusiv pentru populație

Pentru perioada menționată, prețul final de facturare a acestora și producătorilor de energie termică va fi format din:

1. Componenta de alegee (costul gazelor cumpărate de furnizor)

2. Componenta de furnizare – fixă: 15 lei/MWh

3. Tarif reglementate (transport, distribuție, înmagazinare etc.)

4. TVA și acces

Regula de protecție pentru consumatori

Pentru consumatorii casnici, care nu sunt în regim de ultimă instanță, se aplică cel mai mic preț dintre prețul contractual și prețul rezultat din formula reglementată.

Pentru consumatorii casnici preluați de furnizorii de ultimă instanță se aplică prețul calculat conform formulei din ordonanță.

Componentele de preț care trebuie aplicate de furnizori

• Costul mediu ponderat al gazelor:

◦ prețul regulamentar (Pr)

◦ la preț concurențial (Pc), dacă gazul reglementat nu este suficient

• Costuri suplimentare:

◦ rezervare capacitate în Sistemul Național de Transport

◦ costuri de magazin

◦ costuri de transport aferente stocării

• Costul dezechilibrelor (limită: max. 10% din valoarea gazelor)

• Mecanism lunar de ajustare (regularizare diferențe între estimat și realizat)

„Practic, se creează o formulă transparentă de calcul al costului real al gazelor”, explică expertul în energie.

Concret începând cu 1 aprilie 2026 prețurile achitate de populație vor fi aproximativ acestea exprimate în lei/kWh:

„În lunile de iarnă 2026/2027 dacă considerăm o situație similară cu cea din ianuarie 2026, adică consumuri mai mari lunare cu cca 8% și creșteri de preț pentru gazele achiziționate SPOT până la dublu față de prețul stabilit administrativ pentru producția internă, prețurile pentru consumatorii casnici pot să crească cu până la 8% față de cele prezentate în tabel. De asemenea prețurile pentru consumatorii non casnici conectați în rețelele operatorilor din tabelul de mai sus pot să crească cu până la 15%”, a adăugat expertul în energie Dumitru Chisăliță.

Producătorii, obligați să vândă cu 110 lei/Mwh

Ministerul Energiei a pus în dezbatere publică proiectul privind reglementarea prețului gazelor naturale pentru consumatorii casnici și energia termică produsă în CET-uri, inclusiv stabilirea unui preț fix pentru producătorii de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offsore.

În perioada 1 aprilie 2026-31 martie 2027, producătorii de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale au obligaţia să livreze, cu preţul de 110 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă către furnizori și producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei care au optat pentru achiziția gazelor naturale direct de la producător, denumiţi în continuare PET client direct, pentru a asigura, în următoarea ordine de prioritate:

a) în perioada 1 aprilie 2026-31 octombrie 2026, necesarul de gaze naturale destinat furnizorilor pentru constituirea stocului minim necesar consumului clienților casnici în perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027;

b) în perioada 1 aprilie 2026-31 octombrie 2026, necesarul de gaze naturale destinat furnizorilor pentru constituirea stocului minim necesar, în perioada 1 noiembrie 2025-31 martie 2026, consumului producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, denumiţi în continuare PET și consumului PET client direct;

c) în perioada 1 aprilie 2026-31 martie 2027, necesarul de gaze pentru destinat furnizorilor pentru consumul curent al clienţilor casnic;

d) în perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027, necesarul de gaze pentru consumul curent al PET și PET client direct.

În prezent, clienții casnici beneficiază de un tarif plafonat la 0,31 lei/KWh, măsură valabilă până la finalul lunii martie.