Video Momentul în care primul robot umanoid rusesc cu inteligență artificială cade pe scenă în timpul prezentării oficiale

Primul robot umanoid cu inteligență artificială din Rusia a căzut pe scenă în timpul prezentării oficiale la un eveniment tehnologic din Moscova, pe 10 noiembrie, determinând personalul să acopere robotul pentru a-l ascunde publicului, în timp ce încercau să remedieze defecțiunea.

Robotul, numit AIdol, a fost prezentat de dezvoltatori ca un exemplu avansat de robotică antropomorfă construită în mare parte din componente interne. În timp ce robotul era condus pe scenă de doi membri ai echipei, pe fundalul muzicii din filmul Rocky, acesta și-a pierdut echilibrul și a căzut, lăsând mai multe piese pe scenă, potrivit newsweek.

Imaginile video ale incidentului, distribuite de surse independente ruse, arată personalul grăbindu-se să ascundă robotul în spatele unui ecran, în timp ce era tras de pe podea.

Dezvăluirea lui AIdol marchează încercarea Rusiei de a se alătura cursei globale pentru dezvoltarea roboților umanoizi controlați de AI.

Condusă de Vladimir Vitukhin, CEO-ul firmei rusești de robotică Idol, compania afirmă că robotul integrează mișcare, manipularea obiectelor și interacțiune umană prin inteligență artificială întruchipată.

Căderea a fost atribuită unor probleme de calibrare, iar compania menține că incidentul a avut loc în timpul fazei de testare a robotului. „Sper ca această greșeală să se transforme într-o experiență”, a spus Vitukhin.

Deși lansarea trebuia să evidențieze progresele în AI și robotică internă, criticii de pe rețelele sociale și forumurile tehnologice ruse s-au concentrat în schimb pe instabilitatea robotului și pe decizia de a prezenta un prototip neterminat.

Video-ul a fost distribuit pe scară largă online, mulți punând sub semnul întrebării dacă sectorul roboticii din Rusia este pregătit să concureze la nivel internațional.

Dezvoltatorul a respins criticile, menționând că AIdol este alimentat de o baterie de 48 de volți care oferă până la șase ore de funcționare continuă și este compus din 77% componente rusești -procentul pe care compania intenționează să îl crească la 93% în producția viitoare.

Ei au adăugat că robotul este echipat cu 19 servomotoare, care îi permit să afișeze peste o duzină de emoții de bază și sute de micro-expresii. Pielea sa din silicon este proiectată să reproducă expresiile faciale umane cu grade diferite de fermitate.

„Robotul poate zâmbi, gândi și se poate mira-exact ca o persoană”, a spus Vitukhin în timpul prezentării.

Dezvoltatorii robotului l-au scos temporar din vizibilitatea publicului, în timp ce inginerii au examinat sistemele de echilibru și software-ul de control. Ei au precizat că robotul se află încă în faza de testare.