Patru cadre medicale ale unei clinici din Craiova, reținute pentru 24 de ore. Ar fi decontat fictiv tratamente de 285.000 de lei

Patru cadre medicale ale unei clinici din Craiova sunt acuzate că au decontat fictiv peste 700 de ședințe de litotritie extracorporală pentru 170 de pacienți, provocând un prejudiciu de peste 285.000 de lei.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj au anunțat că patru bărbaţi, cu vârste cuprinse între 33 şi 51 de ani, au fost reţinuţi pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracțiunilor de înşelăciune şi fals informatic, scrie News.

„În urma cercetărilor efectuate, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, s-a stabilit că în perioada ianuarie 2024 – iulie 2024, patru bărbaţi, cadre medicale în cadrul unei clinici medicale din Craiova, ar fi indus în eroare Casa de Asigurări de Sănătate Dolj prin introducerea în sistemul informatic integrat a unor date nereale. În fapt, aceştia au solicitat decontarea a 704 şedinţe de litotriţie extracorporală cu unde de şoc-ESWL, pentru 170 de pacienţi, existând suspiciunea că aceste servicii medicale au avut un caracter fictiv, fiind produs un prejudiciu insitituţiei publice în valoare totală de 285.120 lei”, au afirmat reprezentanţii IPJ Dolj.

Cei patru bărbați urmează să fie prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, pentru luarea unei măsuri preventive.