Video Ciocnire între protestatari și forțele de securitate la conferința climatică COP30

Protestatarii înarmaţi cu bâte au pătruns cu forţa, marţi, în sediul reuniunii COP30, unde s-au ciocnit cu agenţii de securitate la intrare.

Protestatarii s-au ciocnit cu forţele de securitate la intrarea în clădire, care a fost apoi baricadată cu mese, scrie News.

Un martor Reuters a văzut un agent de securitate fiind transportat de urgenţă într-un scaun cu rotile, ţinându-se de burtă.

Protestatarii s-au dispersat la scurt timp după aceste ciocniri. Aceştia făceau parte dintr-un grup de sute de persoane care au mărşăluit marţi către locul de desfăşurare a conferinţei climatice COP30 care este găzduită de oraşul Belem, din Amazon, potrivit unui alt martor Reuters.

Un alt agent de securitate a declarat pentru Reuters că a fost lovit în cap de o tobă aruncată de un protestatar. El avea o tăietură la frunte.