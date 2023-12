Președintele Cop28 susține că firma sa va continua să investească în producția de petrol și gaze

Sultanul Al Jaber spune că Adnoc trebuie să satisfacă cererea de combustibili fosili și salută acordul Cop "fără precedent”.

Președintele summitului Cop28 privind clima va continua investițiile record ale companiei sale petroliere în producția de petrol și gaze, în ciuda coordonării unui acord global pentru "tranziția" către renunțarea la combustibilii fosili, potrivit the.guardian.com.

Sultan Al Jaber, care este și directorul executiv al companiei naționale de petrol și gaze din Emiratele Arabe Unite, Adnoc, a declarat pentru The Guardian că societatea trebuie să satisfacă cererea de combustibili fosili.

"Abordarea mea este foarte simplă: este aceea că vom continua să acționăm ca un furnizor responsabil și de încredere de energie cu emisii reduse de carbon, iar lumea va avea nevoie de barili cu cele mai scăzute emisii de carbon la cel mai mic cost", a spus el, argumentând că hidrocarburile Adnoc sunt mai puțin carbonate deoarece sunt extrase eficient și cu mai puține scurgeri decât alte surse.

"La sfârșitul zilei, nu uitați, cererea este cea care va decide și va dicta ce fel de sursă de energie va contribui la satisfacerea cerințelor energetice globale în creștere", a adăugat el.

El s-a referit la concluziile Grupului interguvernamental de experți privind schimbările climatice, potrivit cărora lumea va avea în continuare nevoie de o cantitate mică de combustibil fosil în 2050, chiar și atunci când se va ajunge la emisii nete de gaze cu efect de seră zero, ceea ce este necesar pentru a limita creșterea temperaturii globale la 1,5C (2,7F) peste nivelurile preindustriale.

Al Jaber a declarat că planurile sale de investiții sunt viabile în limita a 1,5C. "Lumea continuă să aibă nevoie de petrol și gaze cu emisii reduse de dioxid de carbon și de petrol și gaze cu costuri reduse", a spus el. "Când cererea se oprește, este o cu totul altă poveste. Ceea ce trebuie să facem acum este să decarbonizăm actualul sistem energetic, în timp ce construim noul sistem energetic."

Adnoc plănuiește o investiție de 150 de miliarde de dolari pe o perioadă de șapte ani în petrol și gaze, despre care Al Jaber a spus că va menține nivelurile actuale de producție, mai degrabă decât să crească producția. El a spus că Adnoc renunță la o mare parte din potențialul său de extracție.

"Avem a cincea cea mai mare rezervă de petrol din lume, dar nu valorificăm aceste resurse", a declarat el într-un interviu exclusiv după summit.

Al Jaber a fost lăudat pe scară largă de către delegații de la summitul Cop28, care s-a încheiat miercuri dimineață cu un acord global prin care se solicită țărilor să "contribuie la ... tranziția de la combustibilii fosili în sistemele energetice, într-un mod corect, ordonat și echitabil, accelerând acțiunile în acest deceniu critic, astfel încât să se ajungă la un nivel net zero până în 2050, în conformitate cu datele științifice".

A fost pentru prima dată în cei 30 de ani de discuții privind clima când a fost adoptată o rezoluție globală privind viitorul tuturor combustibililor fosili. Acordul a fost recunoscut ca fiind departe de a fi suficient pentru a evita cele mai grave efecte ale crizei climatice și a fost criticat de țările în curs de dezvoltare pentru că nu le-a oferit asigurările de finanțare atât de necesare, dar a fost salutat pe scară largă ca fiind un pas important.

În ciuda consternării generalizate de la începutul acestui an cu privire la rolul său dublu de șef al Cop28 și al Adnoc, Al Jaber s-a dovedit a fi un președinte popular al Cop. Țările în curs de dezvoltare prezente la summit au declarat că Al Jaber le-a ascultat și a răspuns preocupărilor lor, în timp ce țările bogate au apreciat determinarea sa de a ajunge la un acord consensual.

Al Jaber, care, înainte de a prelua rolul Adnoc, a cofondat în 2006 compania de energie regenerabilă Masdar, susținută de guvernul EAU, a declarat pentru The Guardian: "Sunt dedicat tranziției către o lume cu emisii reduse de dioxid de carbon. Este un lucru la care lucrez personal de mai bine de 18 ani. Cunosc dinamica și economia energiei. Sunt un inginer".

El a argumentat că poziția sa de om de afaceri și de șef al unei companii petroliere l-a ajutat să realizeze acest acord surpriză. "Prin intermediul președinției mele, am dovedit și am arătat lumii că a avea o conducere a industriei unui polițist nu este o slăbiciune. De fapt, a fost un punct forte, a fost un avantaj", a spus el.

Militanții pentru climă au criticat planurile lui Al Jaber pentru Adnoc. Harjeet Singh, directorul de implicare globală al Fossil Fuel Treaty Initiative, a declarat: "În calitate de națiune care prezidează Cop28, EAU trebuie să creeze un precedent. Țările bogate trebuie să dea dovadă de acțiuni concrete pentru a respecta spiritul Acordului de la Paris. Orice altceva aruncă o umbră de îndoială asupra rezoluțiilor obținute cu greu la conferința de la Dubai privind clima."

David Tong, un lider al industriei la Oil Change International, a declarat: "Al Jaber a spus clar că este foarte mândru de consensul EAU acordul care a rezultat din Cop28. Acum trebuie să îl pună în aplicare în compania pe care o conduce și să facă tranziția de la petrol și gaze, sau să își bată joc de acest proces."

Catherine Abreu, asociat senior la grupul de reflecție E3G, a declarat că previziunile au arătat că cererea de petrol și gaze va scădea în curând. "Fiecare producător de combustibili fosili crede că combustibilii lor fosili sunt speciali, combustibili fosili care nu cauzează schimbări climatice și, timp de zeci de ani, au putut să se ascundă în spatele unui acord global privind clima care nu a reușit să facă această legătură. Dar vălul este în sfârșit rupt și, prea încet, dar sigur, situația se va schimba", a spus ea.

Al Jaber a salutat acordul încheiat la Cop28 ca fiind "fără precedent" și "istoric". El a dezvăluit unele dintre sentimentele sale, în timp ce negocierile s-au prelungit de marți seară până în primele ore ale zilei de miercuri, după ce un prim proiect al unui potențial acord rezultat din negocieri a fost respins cu fermitate.

După multe ore în care nu a dormit și a făcut naveta diplomației, în care a avut întâlniri personale cu fiecare grup de țări participante la negocieri și cu reprezentanții multor națiuni individuale, el a spus că s-a uitat în jur la ora 2.30 miercuri dimineața pentru a vedea sălile de negociere din EAU pline de oameni și a început să aibă speranța că un nou proiect de text va fi acceptat.

"Acela a fost momentul în care mi-am dat seama brusc că priveam cum consensul prinde viață, atunci mi-am dat seama cu adevărat că, OK, ceva se întâmplă aici", a spus el. "Mi-am dat seama atunci că am început să mă conectez la propriile lor inimi, la propriile lor minți, iar ei au început să ajute la o mai bună conturare a planului. Și mi-am dat seama că, OK, suntem pe cale să facem istorie. Și atunci am dublat cu adevărat eforturile și atunci mi-am găsit cu adevărat motivația deplină."