Luni, 30 Martie 2026
Adevărul
Cine sunt rebelii Houthi și cum au ajuns să influențeze comerțul global

Gruparea Houthi din Yemen, aliată a Iranului, a devenit în ultimii ani una dintre cele mai influente forțe din regiune, reușind să perturbe semnificativ comerțul global prin atacuri asupra navelor din Marea Roșie, una dintre cele mai importante rute maritime din lume.

Gruparea Houthi din Yemen. FOTO: EPA-EFE
Houthi sunt o mișcare politico-militară care a apărut pe fondul războiului civil din Yemen și care reprezintă ramura zaidită a islamului șiit. Gruparea este estimată la aproximativ 20.000 de combatanți și a câștigat sprijin popular la începutul anilor 2000, în special în rândul comunităților șiite nemulțumite de corupție și de regimul autoritar, relatează The Guardian.

În 2014, rebelii au cucerit capitala Sanaa, iar un an mai târziu au înlăturat de la putere guvernul susținut de Occident, condus de președintele Abd-Rabbu Mansour Hadi, care a fost forțat să fugă din țară. Ca reacție, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, sprijinite de aliați occidentali, au lansat o intervenție militară pentru a-i înlătura pe Houthi.

Conflictul s-a transformat într-un război devastator, soldat cu aproximativ 377.000 de morți și peste 4 milioane de persoane strămutate până la finalul anului 2021. În 2022, un armistițiu mediat de ONU a redus intensitatea luptelor, acord care, în mare parte, a fost respectat.

Pe fondul tensiunilor regionale, rebelii Houthi au început să vizeze nave comerciale din Marea Roșie după atacul lansat de Hamas asupra Israelului, pe 7 octombrie 2023, și ofensiva israeliană din Gaza. Acțiunile lor au provocat perturbări majore în lanțurile globale de aprovizionare, afectând una dintre cele mai circulate rute comerciale din lume.

Atacurile au fost suspendate în octombrie 2025, după un armistițiu intermediat de Statele Unite între Israel și Hamas.

Deși Washingtonul acuză Iranul că finanțează, antrenează și înarmează gruparea, liderii Houthi resping ideea că ar fi un simplu „proxy” al Teheranului, susținând însă că împărtășesc o apropiere politică.

Rebelii Houthi au revenit în atenție pe 28 martie, când au lansat noi rachete asupra Israelului, anunțând că vor continua operațiunile militare până la încetarea atacurilor israeliene.

Recent, rebelii Houthi din Yemen au declarat că sunt gata să se alăture luptelor împotriva SUA și Israelului dacă va fi nevoie de capacitățile militare ale miliției. „Suntem pe deplin pregătiți din punct de vedere militar, având la dispoziție toate opțiunile”, a declarat pentru agenția Reuters un lider Houthi, care a solicitat să rămână anonim.

