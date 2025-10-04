Video Chirurgul care își transformă micii pacienți în supereroi, înainte de operație: „Nu voi mai lăsa niciodată un copil să plângă”

Un medic chirurg pediatru a găsit o modalitate inedită de a transforma frica copiilor înainte de operație în curaj și voie bună: îi îmbracă în costume de supereroi. Astfel, micuții pășesc în sala de operație „zburând”. „Mi-am promis că nu voi mai lua niciodată un copil în sala de operație plângând”, spune acesta.

Un chirurg pediatru spune că își îmbracă pacienții în supereroi pentru ca aceștia să se simtă „puternici și curajoși” în sala de operație.

Într-un videoclip postat pe contul său de Instagram, dr. Leandro B. Guimaraes, chirurg pediatru din Brazilia, pacienții îmbrăcați în costume „zboară” (susținuți pe umărul medicului) sau aleargă ținându-l de mână, în drum spre sala de operație.

Videoclipul este acompaniat de piesa „Stand By Me” a lui Ben E. King, iar reacțiile includ mesaje precum: „Ești un înger”, „Energia poate schimba un moment” și „Îmi pot vedea și eu pelerina ta.”

„Această idee a venit din dorința mea de a face intrarea în sala de operație mai puțin stresantă. (...) Totul a pornit de la Allana, o fetiță de aproximativ doi ani, care a plâns foarte mult înainte de operație. În acea zi, mi-am promis că nu voi mai lua niciodată un copil la operație plângând”, a povestit dr. Leandro B. Guimaraes, într-un interviu pentru today.

Dr. Guimaraes spune că se bazează pe experiența sa ca fost clown.

„Când am început facultatea de medicină, m-am alăturat unui grup de clovni unde aveam cursuri de teatru pentru a învăța să fim clovni și să distragem copiii în timpul vizitelor săptămânale la pacienții pediatrici din spitalul universitar. De atunci, m-am îndrăgostit de munca cu copiii, iar, în timp, abilitățile învățate ca clovn de spital m-au ajutat să examinez copiii fără să îi sperii”, a spus medicul.

El comandă de obicei diverse costume, cum ar fi Batman sau The Flash.

„Las copilul să aleagă ce costum vrea să poarte”, spune el, adăugând: „Le explic că vom merge «zburând» sau alergând și că ne vom ocupa de nas și urechi! Intrăm în sala de operație când ei sunt pregătiți și implicați în joc. Dacă observ că încă sunt speriați, cer unui părinte să intre cu ei.”

După ce pacientul adoarme, costumul îi este scos și dat părintelui. „De obicei înregistrez intrarea copilului și trimit videoclipul mamei. Le place foarte mult pentru că pot arăta cât de curajos a fost copilul lor!”, spune medicul.

Potrivit medicului, mulți pacienți se prezintă la consultațiile de control purtându-și costumele, „mândri că experiența nu a fost deloc traumatizantă.”

Doctorul spune că pacienții săi devin supereroi fără teamă. „Majoritatea copiilor le adoră! Se entuziasmează și se simt puternici când își pun costumul! Intră atât de fericiți încât și părinții se simt liniștiți și aproape uită că îmi încredințează cea mai prețioasă comoară pentru operație.”