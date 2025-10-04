search
Sâmbătă, 4 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Chirurgul care își transformă micii pacienți în supereroi, înainte de operație: „Nu voi mai lăsa niciodată un copil să plângă”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un medic chirurg pediatru a găsit o modalitate inedită de a transforma frica copiilor înainte de operație în curaj și voie bună: îi îmbracă în costume de supereroi. Astfel, micuții pășesc în sala de operație „zburând”.Mi-am promis că nu voi mai lua niciodată un copil în sala de operație plângând”, spune acesta. 

Un chirurg pediatru spune că își îmbracă pacienții în supereroi pentru ca aceștia să se simtă „puternici și curajoși” în sala de operație.

Într-un videoclip postat pe contul său de Instagram, dr. Leandro B. Guimaraes, chirurg pediatru din Brazilia, pacienții îmbrăcați în costume „zboară” (susținuți pe umărul medicului) sau aleargă ținându-l de mână, în drum spre sala de operație.

Medicul îmbracă micuții în supereroi FOTO: Captura video
Medicul îmbracă micuții în supereroi FOTO: Captura video

Videoclipul este acompaniat de piesa „Stand By Me” a lui Ben E. King, iar reacțiile includ mesaje precum: „Ești un înger”, „Energia poate schimba un moment” și „Îmi pot vedea și eu pelerina ta.”

Această idee a venit din dorința mea de a face intrarea în sala de operație mai puțin stresantă. (...) Totul a pornit de la Allana, o fetiță de aproximativ doi ani, care a plâns foarte mult înainte de operație. În acea zi, mi-am promis că nu voi mai lua niciodată un copil la operație plângând”, a povestit dr. Leandro B. Guimaraes, într-un interviu pentru today.

Dr. Guimaraes spune că se bazează pe experiența sa ca fost clown.

Când am început facultatea de medicină, m-am alăturat unui grup de clovni unde aveam cursuri de teatru pentru a învăța să fim clovni și să distragem copiii în timpul vizitelor săptămânale la pacienții pediatrici din spitalul universitar. De atunci, m-am îndrăgostit de munca cu copiii, iar, în timp, abilitățile învățate ca clovn de spital m-au ajutat să examinez copiii fără să îi sperii”, a spus medicul.

Medicul îmbracă micuții în supereroi FOTO: Captura video
Medicul îmbracă micuții în supereroi FOTO: Captura video

El comandă de obicei diverse costume, cum ar fi Batman sau The Flash.

Las copilul să aleagă ce costum vrea să poarte”, spune el, adăugând: „Le explic că vom merge «zburând» sau alergând și că ne vom ocupa de nas și urechi! Intrăm în sala de operație când ei sunt pregătiți și implicați în joc. Dacă observ că încă sunt speriați, cer unui părinte să intre cu ei.”

După ce pacientul adoarme, costumul îi este scos și dat părintelui. „De obicei înregistrez intrarea copilului și trimit videoclipul mamei. Le place foarte mult pentru că pot arăta cât de curajos a fost copilul lor!”, spune medicul.

Potrivit medicului, mulți pacienți se prezintă la consultațiile de control purtându-și costumele, „mândri că experiența nu a fost deloc traumatizantă.”

Doctorul spune că pacienții săi devin supereroi fără teamă. „Majoritatea copiilor le adoră! Se entuziasmează și se simt puternici când își pun costumul! Intră atât de fericiți încât și părinții se simt liniștiți și aproape uită că îmi încredințează cea mai prețioasă comoară pentru operație.”

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
Un american de 23 de ani a căzut de la 700 de metri, pe un traseu montan. 500 de oameni l-au văzut în direct pe TikTok
digi24.ro
image
Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e în buzunar
stirileprotv.ro
image
Ce au ajuns să scrie pe ghiozdane livratorii de la Glovo. O fac de teama rasismului
gandul.ro
image
Planeta Y? Astronomii găsesc noi indicii despre existența unei lumi ascunse în sistemul nostru solar
mediafax.ro
image
Cristi Borcea, sunat în direct de Giovanni Becali. A urmat o discuție fabuloasă: „Știai de Nadia și de Geolgău?”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Noi detalii despre criminalul de 17 ani care vâna oameni în Grădina Botanică din Craiova. A devenit „un veritabil prădător feroce”, deşi „părinţii s-au implicat în educarea lui şi i-au oferit totul”, spun judecătorii
libertatea.ro
image
Un orășel din estul Germaniei a devenit laborator de testare pentru inversarea declinului populației. Cum e viața în Eisenhüttenstadt
digi24.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
"De ce nu mergi la muncă? Trăiești din banii copilului!" Tatăl fotbalistului care câștigă 45.000€ / zi: "O să vă spun atât"
digisport.ro
image
VIDEO Ilie Bolojan provoacă un cutremur în sistem: Premierul cere tăierea salariilor magistraților care judecă 'pe sărite'
stiripesurse.ro
image
Bărbat reținut pentru terorism, în România: Pregătea un atentat de proporții. Fabrica dispozitive explozive și se antrena să ucidă
antena3.ro
image
Român căutat pentru tentativă de omor în Belgia, prins în Cluj. Şi-a bătut şi înjunghiat fosta soție
observatornews.ro
image
P. Diddy, CONDAMNAT! Câți ani va sta artistul controversat în spatele gratiilor
cancan.ro
image
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
prosport.ro
image
Anunț important de la Hidroelectrica: ce se întâmplă cu facturile și prețul energiei electrice în octombrie 2025
playtech.ro
image
Cine este femeia care i-a sucit mințile lui Vinicius Junior. Este divorțată și are trei copii
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
După super-golul din lovitură liberă, Ianis Hagi a fost iar decisiv în Turcia! Nota primită
digisport.ro
image
EXCLUSIV: Dan Voiculescu, mărturie fără precedent la podcastul lui Mihai Morar: „Băsescu a fost cel mai virulent. Mi-a spus clar: dacă nu ești cu noi, vei face pușcărie. Și am făcut.”
stiripesurse.ro
image
Un muzician de 29 de ani, din Cluj-Napoca, a fost operat pe creier în timp ce cânta „Nunta lui Figaro”
kanald.ro
image
Limită de vârstă de 80 de ani pentru șoferi, în această țară. Reînnoirea permisului de conducere se închide, cu rare excepții
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ileana Sterp are o casă de poveste la țară, fix lângă mama Geta. Cum arată CONACUL de vacanță. E superb. Sora lui Culiță e foarte bogată, are și un penthouse în Sebeș
romaniatv.net
image
Facturi la energie mai mici pentru români! Cine sunt norocoșii
mediaflux.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat cu familia Guinness și cine sunt moștenitorii din zilele noastre?
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Cât costă o salată, o supă sau o pizza în restaurantul lui Virgil Ianțu din Pipera. Prețurile din localul unde totul e gătit cu mare grijă
click.ro
image
Cine este George Restivan, bărbatul care i-a furat inima Adrianei Bahmuțeanu, și ce ocupație are. Ea e mai mare ca el
click.ro
image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
click.ro
Regele Felipe, Regina Letizia foto Profimedia jpg
Letizia nu se mai controlează nici în public! Tensiunea dintre ea și Regele Felipe e palpabilă: criza făcută la o vizită oficială
okmagazine.ro
Donald Trump foto Profimedia jpg
Resturi de mâncare, autobronzant și spray de păr. Mizeria de nedescris lăsată de Donald Trump în camera de la palatul britanic
clickpentrufemei.ro
Marcel Pauker (© Wikimedia Commons)
Marcel Pauker, lider al comuniştilor români, anchetat şi împuşcat în URSS
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
image
Cât costă o salată, o supă sau o pizza în restaurantul lui Virgil Ianțu din Pipera. Prețurile din localul unde totul e gătit cu mare grijă

OK! Magazine

image
„Viața lui Kate Middleton este departe de cea a unei prințese din basme”. Trecutul care o bântuie pe prințesă

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!