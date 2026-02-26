Cât ar costa apărarea flancului estic al NATO în cazul unei agresiuni ruse? Polonia a făcut calculul

Ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a avertizat joi, într-un discurs susținut în Seim, că o eventuală agresiune a Russia împotriva statelor de pe flancul estic al NATO ar genera costuri uriașe, estimate la cel puțin 1.200 de miliarde de euro.

Potrivit publicației poloneze Onet, șeful diplomației de la Varșovia a subliniat că, în cazul în care Ukraine ar pierde războiul, amenințarea rusă nu s-ar diminua, ci dimpotrivă, s-ar intensifica.

Sikorski a prezentat calcule potrivit cărora apărarea țărilor din estul Alianței – inclusiv a Poloniei – ar costa „cel puțin 1,2 trilioane de euro”, o sumă comparabilă cu bugetul necesar pentru funcționarea statului polonez timp de șase ani. Mesajul său vine în contextul în care statele din regiune cer consolidarea garanțiilor de securitate și a prezenței militare aliate.

Ministrul polonez a respins, totodată, narativul Moscovei potrivit căruia Rusia ar fi în avantaj în războiul declanșat împotriva Ucrainei. El a invocat date privind pierderile umane semnificative suferite de armata rusă – aproximativ 1,2 milioane de militari morți sau răniți –, precum și impactul sancțiunilor occidentale asupra economiei ruse. În opinia sa, restricțiile impuse de statele occidentale au limitat accesul companiilor rusești la piețele externe, iar cheltuielile pentru apărare ar consuma în prezent până la 40% din bugetul federal al Rusiei.

„Rusia comite o eroare istorică – își sacrifică viitorul pe altarul unui război inutil”, a declarat Sikorski.

În ultimele săptămâni, oficialul polonez a insistat asupra faptului că Europa trebuie să fie parte a eventualelor negocieri privind încheierea conflictului ruso-ucrainean. De asemenea, el a anunțat că ar susține nominalizarea președintelui american Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace, în ipoteza în care acesta ar reuși să obțină o pace „justă” pentru Ucraina.