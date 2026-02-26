search
Joi, 26 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cât ar costa apărarea flancului estic al NATO în cazul unei agresiuni ruse? Polonia a făcut calculul

0
0
Publicat:

Ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a avertizat joi, într-un discurs susținut în Seim, că o eventuală agresiune a Russia împotriva statelor de pe flancul estic al NATO ar genera costuri uriașe, estimate la cel puțin 1.200 de miliarde de euro.

Soldați NATO:FOTO:Profimedia
Soldați NATO:FOTO:Profimedia

Potrivit publicației poloneze Onet, șeful diplomației de la Varșovia a subliniat că, în cazul în care Ukraine ar pierde războiul, amenințarea rusă nu s-ar diminua, ci dimpotrivă, s-ar intensifica.

Sikorski a prezentat calcule potrivit cărora apărarea țărilor din estul Alianței – inclusiv a Poloniei – ar costa „cel puțin 1,2 trilioane de euro”, o sumă comparabilă cu bugetul necesar pentru funcționarea statului polonez timp de șase ani. Mesajul său vine în contextul în care statele din regiune cer consolidarea garanțiilor de securitate și a prezenței militare aliate.

Ministrul polonez a respins, totodată, narativul Moscovei potrivit căruia Rusia ar fi în avantaj în războiul declanșat împotriva Ucrainei. El a invocat date privind pierderile umane semnificative suferite de armata rusă – aproximativ 1,2 milioane de militari morți sau răniți –, precum și impactul sancțiunilor occidentale asupra economiei ruse. În opinia sa, restricțiile impuse de statele occidentale au limitat accesul companiilor rusești la piețele externe, iar cheltuielile pentru apărare ar consuma în prezent până la 40% din bugetul federal al Rusiei.

„Rusia comite o eroare istorică – își sacrifică viitorul pe altarul unui război inutil”, a declarat Sikorski.

În ultimele săptămâni, oficialul polonez a insistat asupra faptului că Europa trebuie să fie parte a eventualelor negocieri privind încheierea conflictului ruso-ucrainean. De asemenea, el a anunțat că ar susține nominalizarea președintelui american Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace, în ipoteza în care acesta ar reuși să obțină o pace „justă” pentru Ucraina.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Orașul din România care ar putea avea primul tren suspendat. Tocmai s-au semnat studiile de prefezabilitate
digi24.ro
image
Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Energia, colacul de salvare al statului. Specialiștii explică de ce nu ne putem aștepta prea curând la scăderea facturilor la energie
gandul.ro
image
Președintele Donald Trump ar putea veni la București. El va fi invitat la un summit NATO
mediafax.ro
image
Unde a fost văzut Marius Urzică, în timpul finalei de la Power Couple. A fost însoțit de soția sa, Simona
fanatik.ro
image
Lupta livratorului pakistanez cu gerul românesc: „Bă, mi-ai vărsat ciorba peste șaormă!” „What? What?” „Marș!”
libertatea.ro
image
Cum ar vota cetăţenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un referendum privind unirea cu România. Ce arată un nou sondaj
digi24.ro
image
Iată ce au decis procurorii în cazul lui Gabi Matei, după ce a fost adus în cătușe azi la Parchet!
gsp.ro
image
Neverosimil: și-a cerut iubita în căsătorie în fața unui stadion întreg, dar ce a urmat face înconjurul lumii
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Doi pensionari au primit ajutor social timp de 10 ani, deși aveau economii de peste un milion de euro. În final, s-au autodenunțat
antena3.ro
image
De ce sunt sfătuiţi pensionarii francezi să se mute în România şi să trăiască cu 1.000 de euro
observatornews.ro
image
Cristian Andrei rupe tăcerea la 3 luni după scandalul care a zguduit România: 'O femeie reușește să-l facă pe bărbat să se piardă cu firea'
cancan.ro
image
Pensionarii vor fi obligați să iasă din pensie și să se angajeze. Banii nu le vor ajunge. Exemplul Spaniei
newsweek.ro
image
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
prosport.ro
image
Cu ce se ocupa Oase înainte de televiziune. Drumul spre victoria Power Couple și cearta cu CRBL. De ce au ajuns să nu își mai vorbească
playtech.ro
image
Zeljko Kopic, reacţie după ce fanii lui Dinamo au transmis echipei să se dea la o parte cu FC Argeş: “Înţeleg rivalitatea, dar ăsta e singurul obiectiv”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
După eliminarea din Champions League, Inter a ales între Chivu și Simeone și-i pune contractul pe masă
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Incident șocant în Sibiu: Un copil de 11 ani s-a urcat la volan și a strivit-o pe mama lui de un zid
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. S-a decis! Seniorii vor primi mai mulţi bani de Paşte şi de Crăciun
romaniatv.net
image
Mercur intră în retrograd în Pești pe 26 februarie. Cele trei zodii care vor avea ghinion până pe 20 martie
mediaflux.ro
image
Iată ce au decis procurorii în cazul lui Gabi Matei, după ce a fost adus în cătușe azi la Parchet!
gsp.ro
image
Alerga pe malul Dâmboviței și a văzut ceva în apă. Ce a făcut apoi a emoționat mii de oameni: "Ai fost îngerul lui!"
actualitate.net
image
Dan Bălan, reacții în val după concertul „Soundstalgic” din Chișinău. Fanii spun că artistul este „de nerecunoscut” și că „foarte mult a slăbit”
actualitate.net
image
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
click.ro
image
Trei zodii norocoase după 1 martie! Destinul acestor nativi se schimbă cu 180 de grade la începutul primăverii
click.ro
image
Mierea de albine e sau nu de post? Cum ne dăm seama dacă e naturală sau contrafăcută? Testul rapid al lui Dorel Vișan, care e și apicultor: „Când curge ca apa...”
click.ro
Regina Letizia si Regele Felipe Casa Majestatii Sale jpg
Crește lista infidelităților Reginei Letizia. În timp ce Felipe flirta cu femei frumoase, soția lui schimba amanții la Palat
okmagazine.ro
Cheesecake cu lamaie Sursa foto shutterstock 2292523711 jpg
Cheesecake cu lămâie. Nu vei crede cât de ușor se face!
clickpentrufemei.ro
Întrevederea dintre Nicolae Ceauşescu şi Mao Tzedun la Palatul Adunării Reprezentanţilor Populari din China, la 3 iunie 1971 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 3/1971)
Tunul de calibrul 100 mm și înfometarea românilor după 1975
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
image
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală

OK! Magazine

image
Regele Charles, implicat în scandalul fostului prinț Andrew! Au ieșit la iveală e-mailuri explozive ale unui denunțător din 2019

Click! Pentru femei

image
Soțul Selenei Gomez, considerat „dezgustător” și trimis să facă duș. Ipostaza șocantă în care a apărut

Click! Sănătate

image
5 simptome „tăcute” care pot indica un cancer pancreatic