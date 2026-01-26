search
Luni, 26 Ianuarie 2026
Adevărul
Cerșetorul cu vilă și șofer. Povestea unui milionar cu lepră care apela la mila trecătorilor

Publicat:

Un bărbat cu dizabilități din Indore - India, cunoscut de ani de zile ca cerșetor în zona aglomerată Sarafa Bazaar, a devenit subiectul unei ample controverse după ce autoritățile au anunțat că acesta ar deține mai multe proprietăți și vehicule, acumulând o avere considerabilă în timp ce cerea bani pe stradă, potrivit publicatiei News Drum

Cerșetoria e interzisă în Indore - India. FOTO Freepik
Cerșetoria e interzisă în Indore - India. FOTO Freepik

Descoperirea a fost făcută în timpul unei campanii locale de combatere a fenomenului cerșetoriei. Funcționarii au precizat că bărbatul, în vârstă de aproximativ 50 de ani și afectat de lepră, ar avea în proprietate trei locuințe, inclusiv o clădire cu trei etaje, trei autorickshaw-uri pe care le-ar închiria și chiar o mașină cu șofer, folosită pentru a se deplasa în oraș.

Potrivit oficialului Dinesh Mishra, coordonator al campaniei de eradicare a cerșetoriei, bărbatul ar fi activ în zonă din 2021–2022 și ar fi împrumutat comercianți din piața de metale prețioase cu sume între 400.000 și 500.000 de rupii, percepându-le o dobândă zilnică. Veniturile sale ar fi ajuns, conform estimărilor, la 1.000 -2.000 de rupii pe zi doar din dobânzi, plus 400–500 de rupii din cerșit.

Varianta nepotului

Bărbatul a fost dus într-un centru de adăpost, însă cazul a luat o turnură neașteptată după ce nepotul său a contestat public afirmațiile oficialilor locali.

Acesta susține că imobilul cu trei etaje nu aparține unchiului său, ci mamei sale, iar familia plătește rate. Potrivit nepotului, unchiul său s-ar afla într-un litigiu privind o altă casă și că fotografiile care îl arată cerșind ar fi fost interpretate greșit.

Reprezentanții administrației locale au precizat că Indore este considerat „oraș fără cerșetori”, iar orice sesizare duce la intervenții de recuperare și reintegrare. Autoritățile au impus interdicții privind cerșitul, oferirea de bani și cumpărarea de bunuri de la cerșetori.

Ce spun activiștii

Activiștii atrag însă atenția că situația trebuie privită cu empatie.

Rupali Jain, președinta organizației Pravesh, spune că bărbatul nu și-ar fi construit averea din cerșit, ci ar fi lucrat anterior ca zidar, până când boala i-a afectat grav membrele. Marginalizat de familie și comunitate, ar fi început să cerșească noaptea în zona popularului Chaat Chowpatty.

Organizația a încercat în repetate rânduri să îl convingă să renunțe la cerșit, însă, în lipsa unor alternative reale și confruntat cu stigmatul bolii, bărbatul a revenit de fiecare dată în stradă.

