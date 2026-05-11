Ce urmează pentru pasagerii americani evacuați de pe nava de croazieră afectată de hantavirus

Șaptesprezece pasageri americani de pe o navă de croazieră afectată de virus, care a acostat în Insulele Canare din Spania, sunt transportați cu un avion charter al guvernului pentru a fi examinați într-o unitate medicală din SUA.

La sosirea la Centrul Medical al Universității din Nebraska, din orașul Omaha, aceștia vor fi examinați de personalul medical, care va stabili dacă sunt bolnavi și au nevoie de tratament sau dacă sunt suficient de sănătoși pentru a se întoarce acasă.

Aceștia se numără printre cei peste 90 de pasageri ai navei MV Hondius care au fost evacuați duminică. Autoritățile afirmă că riscul unui focar major de infecție este foarte scăzut. Alți șapte pasageri americani s-au întors deja și sunt monitorizați în statele lor de origine, scrie BBC.

Pasagerii au fost fotografiați purtând halate albastre, bonete și măști medicale în timp ce debarcau duminică în portul Granadilla de Abona din Tenerife. Un cetățean britanic care locuiește în SUA a fost evacuat împreună cu cei 17 pasageri americani.

Directorul interimar al Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA a declarat duminică că agenția intervievează pasagerii navei de croazieră MV Hondius înainte de zborul lor către SUA. Odată ajunși în Nebraska, oficialii îi vor „evalua din punct de vedere al riscului” pentru public, a declarat Jay Bhattacharya pentru CNN.

Amenințare la adresa sănătății publice

Pasagerii vor fi considerați o amenințare la adresa sănătății publice doar dacă au intrat în contact strâns cu o persoană care prezenta simptome de hantavirus, aceasta fiind singura modalitate prin care virusul se poate transmite între oameni.

„Dacă nu au intrat în contact strâns cu o persoană simptomatică, îi vom considera un risc scăzut”, a declarat Bhattacharya. „Dacă au intrat în contact strâns, îi vom considera un risc mediu sau ridicat. În acel moment, le vom oferi alternative”, a continuat el, adăugând că „acestea vor include sfaturi”.

Acestea vor include „oferta de a rămâne în Nebraska, dacă doresc, sau, dacă vor să se întoarcă acasă și situația de acasă le permite acest lucru, de a-i conduce în siguranță acasă fără a expune alte persoane pe drum”, a adăugat el.

Odată ajunși acasă, aceștia vor fi în continuare monitorizați de autoritățile sanitare locale, „cu sprijinul CDC pe tot parcursul procesului”, a declarat Bhattacharya. Conform CDC, grupul va trebui să se „autoizoleze” timp de 42 de zile.

Într-o conferință telefonică cu jurnaliștii, sâmbătă, reprezentanții CDC au declarat că pasagerii nu vor fi testați, întrucât niciunul dintre ei nu prezenta simptome în acel moment.

Centrul Medical Nebraska, o unitate de ultimă generație, unde vor fi transportați pasagerii, găzduiește Unitatea Națională de Carantină – singura unitate de carantină finanțată de guvernul federal din SUA.

Unitatea cu 20 de paturi a fost inaugurată în noiembrie 2019, cu doar câteva luni înainte de izbucnirea pandemiei de Covid-19.

Camerele sunt dotate cu sisteme de presiune negativă a aerului, concepute pentru a preveni răspândirea bolilor transmisibile. O purtătoare de cuvânt a centrului medical a declarat că se așteaptă ca pasagerii să sosească acolo „luni dimineața devreme”.

Într-o conferință de presă susținută vineri, oficialii din domeniul sănătății de la unitate au afirmat că nu se crede că vreunul dintre pasageri ar fi bolnav.

„Nu ne așteptăm ca vreunul dintre acești pasageri să fie transportat pe o targă”, a spus directorul centrului, profesorul John Lowe.

„Vor coborî din avion, vor urca într-un vehicul, vor fi conduși aici și se vor îndrepta spre camera lor de carantină.” Dr. Michael Wadman, directorul Unității Naționale de Carantină, a spus că pasagerii vor avea multă libertate. El a comparat șederea lor cu o vacanță la hotel.

„E cam ca și cum ai locui într-o cameră de hotel, cu livrare de mâncare”, a spus el. „Pacienții își pot folosi aparatele de exerciții fizice în cameră, iar noi le monitorizăm zilnic simptomele și le verificăm semnele vitale.”

Dacă s-ar constata că cineva este bolnav, acesta ar fi dus la Unitatea de Bioconținere din Nebraska, care se află în aceeași unitate medicală, a precizat el.

Unitatea este destinată pacienților cu „boli infecțioase cu risc ridicat”.

Autoritățile continuă să sublinieze că hantavirusul nu trebuie comparat cu Covid-19, care se răspândea mult mai ușor.

„Nu este vorba de Covid”, a spus Bhattacharya. „Și nu vrem să-l tratăm ca pe Covid.”

„Nu vrem să provocăm panică în rândul populației din cauza asta. Vrem să abordăm situația aplicând protocoalele pentru hantavirus care s-au dovedit eficiente în combaterea focarelor din trecut.”

Cel puțin șapte pasageri de pe același vas de croazieră s-au întors deja în Statele Unite.

Autoritățile sanitare statale îi monitorizează pentru a depista eventualele infecții: doi în Georgia, doi în Texas, unul în Virginia, unul în Arizona și un număr necunoscut în California.