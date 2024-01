Ce s-a întâmplat cu câteva momente înainte ca avionul de linie care a luat foc pe aeroportul din Tokyo să intre în coliziune cu o aeronavă a Pazei de Coastă

Avionul de linie care s-a ciocnit cu un avion al pazei de coastă într-un accident catastrofal pe aeroportul Haneda din Tokyo a primit permisiunea de aterizare pe pistă, au afirmat directorii Japan Airlines, în timp ce poliția investighează pista unei neglijențe umane, relatează The Guardian, Daily Mail și Reuters.

Cinci persoane din aeronava pazei de coastă au murit în accidentul de marți, în schimb toți cei 379 de pasageri și echipaj au fost evacuați în siguranță pe toboganele de urgență cu câteva minute înainte ca avionul Japan Airlines să fie cuprins de flăcări.

Experții în aviație au lăudat echipajul, explicând că reacția lor rapidă a împiedicat producerea unei tragedii și mai mari.

Întrebați la o ședință de informare, marți seara, dacă zborul Japan Airlines a obținut permisiunea de aterizare de la controlorii traficului aerian, oficialii au spus: „Înțelegem că a fost dată”.

Totuși JAL și ministerul transporturilor au refuzat să comenteze direct mesajele dintre controlorii de zbor și cele două avioane, invocând ancheta în curs, relatează The Guardian.

Aeronavei JAL i s-a spus să continue manevrele de apropiere de pista 34R la ora locală 17:43 (08:43 GMT) şi i s-a dat permisiunea de aterizare la 17.45, cu două minute înainte de momentul în care autorităţile afirmă că s-a produs coliziunea pe aceeaşi pistă, la ora 17:47, arată înregistrările controlorilor de trafic disponibile pe liveATC.net.

„Liber pentru aterizare 34R Japan Airlines 516”, se aude vocea un controlor, potrivit Reuters.

Garda de coastă niponă a refuzat să comenteze cu privire la circumstanţele accidentului, inclusiv motivul pentru care se afla pe pistă avionul său şi dacă acesta staţiona sau era în mişcare în momentul coliziunii.

Autorităţile au recuperat până acum înregistratoarele de zbor şi de voce ale avionului gărzilor de coastă.

Autoritățile au început să inspecteze epava carbonizată și pista în căutare de indicii, în timp ce aeroportul Haneda a redeschis miercuri trei dintre cele patru piste ale sale. Pe pista închisă, epava făcută scrum a avionului de linie oferă o mărturie limpede cât de aproape a fost avionul de un dezastru.

Căpitanul avionului pazei de coastă – care transporta ajutoare în regiunea afectată de puternicul cutremur de Anul Nou – a fost singurul său supraviețuitor, dar a suferit răni grave. Ceilalți cinci pasageri de la bord au murit.

Imaginile de marți au arătat o minge de foc și fum negru și gros ieșind de sub avionul de linie la scurt timp după ce acesta a aterizat.

„De îndată ce am aterizat, s-a auzit o bubuitură. Apoi am observat flăcări înălțându-se din partea dreaptă. Se făcea cald în interiorul avionului și, să fiu sinceră, nu am crezut că voi supraviețui”, a declarat o pasageră pentru postul public NHK.

O femeie cu un copil mic a declarat pentru NHK: „Am crezut că am aterizat normal. Dar apoi mi-am dat seama că mirosea a fum. M-am uitat afară și deja ardea. Trebuia să-mi protejez fiica. Acesta a fost singurul lucru pe care îl aveam în minte.”

Cum s-a produs accidentul?

Oficialii guvernamentali s-au angajat să investigheze modul în care s-a produs incidentul. Accidentul a avut loc la doar câteva săptămâni după ce industria aeriană globală a primit noi avertismente cu privire la siguranța pistei.

Potrivit presei locale, poliția va efectua o anchetă pentru a stabili dacă accidentul s-a produs ca urmare a unei neglijențe profesionale. Un purtător de cuvânt al poliției a declarat că o unitate specială de investigație a fost înființată, dar a refuzat să comenteze dacă cercetează această pistă.

„Există o probabilitate puternică ca aceasta să implice o eroare umană”, a spus Hiroyuki Kobayashi, fost pilot JAL și analist de aviație. „În general, un singur avion are permisiunea de a intra pe pistă, dar chiar dacă a fost acordată autorizația de aterizare, aeronava de la Garda de Coastă a Japoniei era totuși pe pistă.”

Airbus Franța, care a produs avionul JAL, a declarat că va trimite o echipă de specialiști pentru a ajuta autoritățile japoneze în anchetă.

Unele zboruri interne operau miercuri dimineață de la Haneda, unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din lume, dar zeci au fost anulate.

Avionul de pasageri sosise de pe aeroportul New Chitose, care deservește Sapporo, cea mai nordică insulă principală a Hokkaido. Printre cei de la bord se numărau opt copii.

Avionul pazei de coastă se pregătea să zboare către prefectura Ishikawa pentru a livra provizii după cutremurul devastator de Anul Nou, care a ucis cel puțin 64 de persoane.

Prim-ministrul, Fumio Kishida, i-a lăudat pe membrii echipajului pazei de coastă care au murit în timp ce încercau să aducă provizii pentru victimele cutremurului.

„Erau angajați care aveau un înalt simț al misiunii și responsabilității pentru zonele afectate”, a spus el.

Turnul de control al traficului aerian a ordonat unui avion al pazei de coastă japoneze să se oprească în apropierea pistei cu câteva momente înainte de coliziunea catastrofală cu un avion de pasageri al Japan Airlines, potrivit mass mediei japoneze, citate de Daily Mail.

Zborul JAL 516 primise undă verde să intre pe pista aeroportului Haneda din Tokyo înainte de a intra în coliziune cu avionul pazei de coastă și de lua foc relatează televiziunea japoneză NHK, citând o sursă.

Singurul supraviețuitor de la bordul avionului de patrulare maritimă Dash-8 a fost identificat drept căpitanul Genki Miyamoto, în vârstă de 39 de ani. Se pare că acesta s-a extras singur din epavă înainte de a cere ajutor prin radio, anunțând la baza sa: „Avionul a explodat pe pistă. Am scăpat. [Starea celorlalți] membri ai echipajului este necunoscută”.

A fost primul incident major care a implicat avarii grave la un A350, unul dintre cele mai noi avioane mari de pasageri, relatează Daily Mail.

Ministrul japonez al Transporturilor, Saito, a declarat că nu este clară cauza accidentului, iar JTSB, poliția și alte departamente vor continua să investigheze.

Agenției pentru accidente aeriene JTSB i se vor alătura reprezentanți din Franța, unde a fost construit avionul, și din Marea Britanie, unde au fost fabricate cele două motoare Rolls-Royce Trent XWB ale acestuia. Airbus a declarat că va trimite, de asemenea, consilieri tehnici.

Avionul pazei de coastă „a fost anunțat să se oprească în apropierea pistei" cu câteva momente înainte de coliziune cu avionul Japan Airlines pe aeroportul Haneda din Tokyo

În timp ce ancheta este în curs de desfășurare, JAL a declarat marți seară că membrii echipajului său au confirmat permisiunea de aterizare primită de la controlul traficului aerian de pe Haneda și au repetat ordinul înainte de a efectua operațiunile de apropiere și aterizare.

„Nu au existat probleme cu aeronava în momentul plecării de pe aeroportul New Chitose și în timpul zborului”, a adăugat compania aeriană.

Pilotul a primit permisiunea de a ateriza, dar probabil că nu a putut vedea avionul Dash-8 mai mic al gărzii de coastă aflat sub el în timp ce rula pe pistă, au precizat șefii JAL.

Zborul JAL plecase de pe aeroportul Shin Chitose din Japonia și ateriza pe aeroportul Haneda când s-a ciocnit cu avionul JCG pe pista C.

Experții în siguranță aviatică au numit evacuarea la timp a zborului JAL 516 înainte de a lua foc ca fiind „un adevărat miracol", ei lăudând echipajul pentru că a reușit să scoată toți pasagerii în siguranță în timp record.

Sistemul de anunțuri din timpul zborului nu a funcționat în timpul evacuării, iar membrii echipajului au fost nevoiți să folosească megafoane pentru a da instrucțiuni, a precizat Japan Airlines într-un comunicat, ceea ce face ca performanța să fie și mai incredibilă.

Paisprezece persoane aflate în avionul de pasageri au fost rănite, potrivit Japan Airlines, dar rănile suferite nu le pune viața în pericol.