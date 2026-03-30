Video Marco Rubio sugerează că obiectivele SUA ar putea fi atinse în „câteva săptămâni, nu luni” și spune că în interiorul Iranului există „fracturi” de putere

Administrația americană susține că negocierile cu Teheranul au intrat într-o nouă fază. Președintele Donald Trump a declarat luni că Washingtonul discută cu un „nou” și „mai rezonabil” regim iranian, fără a oferi detalii despre identitatea interlocutorilor. Secretarul de stat Marco Rubio a refuzat și el să precizeze cu cine negociază SUA, dar a lăsat să se înțeleagă că în interiorul Iranului au loc schimbări semnificative.

Invitat la Good Morning America, Rubio a afirmat că dezvăluirea numelor ar putea pune în pericol persoanele implicate în discuții, sugerând că în interiorul Iranului există „fracturi” de putere, potrivit ABC News:

„Există fracturi interne. Dacă sunt persoane noi la conducere, cu o viziune mai rezonabilă, ar fi o veste bună pentru toată lumea. Dar trebuie să fim pregătiți și pentru posibilitatea ca lucrurile să nu stea așa”.

Secretarul de stat al SUA a adăugat că unele figuri din Iran transmit „mesaje diferite” față de liderii anteriori, însă rămâne de văzut dacă aceștia au puterea de a lua decizii reale.

Într-o cheie optimistă, Rubio a sugerat că obiectivele SUA ar putea fi atinse într-un orizont scurt „în câteva săptămâni, nu luni” .

Casa Albă confirmă discuțiile, dar nu și identitatea liderilor iranieni

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a refuzat la rândul ei să clarifice cine sunt reprezentanții iranieni implicați în dialog, dar a insistat că negocierile continuă.

„Acești oameni se arată mai rezonabili în discuțiile private decât unii dintre foștii lideri, care au mințit Statele Unite și au fost eliminați pentru asta”.

Iranul neagă negocieri directe

Teheranul respinge afirmațiile Washingtonului. Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baqaei, a declarat luni că nu există discuții directe cu SUA, ci doar mesaje transmise prin intermediari.

Iranul a criticat și propunerea americană privind un cadru de pace în 15 puncte, transmisă săptămâna trecută prin Pakistan, considerând-o „excesivă și nerealistă”.

Ministrul pakistanez de Externe, Ishaq Dar, a anunțat duminică faptul că țara sa este pregătită să găzduiască discuții între SUA și Iran „în zilele următoare”, însă nici Washingtonul, nici Teheranul nu au confirmat data sau participanții.

„Dacă Strâmtoarea Ormuz nu este imediat deschisă, vom distruge complet centralele electrice, sondele de petrol și insula Kharg”

Președintele Donald Trump a declarat duminică că vede posibilitatea unui acord, deși „nu este garantat”. El a sugerat că deschiderea temporară a Strâmtorii Ormuz pentru trecerea a 20 de petroliere ar fi un semn pozitiv.

Într-o postare pe rețelele sociale, Trump a avertizat însă că, în lipsa unui acord rapid, SUA sunt pregătite să lovească infrastructura energetică a Iranului.

„Dacă Strâmtoarea Ormuz nu este imediat deschisă, vom distruge complet centralele electrice, sondele de petrol și insula Kharg”.

Președintele a prelungit până pe 6 aprilie termenul limită pentru redeschiderea completă a strâmtorii.

Trump nu a exclus utilizarea trupelor la sol, în special pentru obiective strategice precum materialul nuclear iranian sau insula Kharg, principalul hub de export al petrolului iranian.

Între timp, aproximativ 3.500 de militari americani suplimentari au fost desfășurați în Orientul Mijlociu, inclusiv membri ai 31st Marine Expeditionary Unit.