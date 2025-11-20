Cazul feribotului cu sute de pasageri eșuat în Coreea de Sud: timonierul vorbea la telefon în momentul impactului. „S-a auzit o bubuitură puternică, apoi nava s-a înclinat”

Două persoane au fost arestate în Coreea de Sud după ce un feribot cu sute de pasageri a eșuat pe stânci, iar ancheta a scos la iveală că timonierul vorbea la telefon exact în momentul în care trebuia schimbat cursul navei.

Autoritățile sud-coreene au reținut timonierul și primul ofițer al feribotului Queen Jenuvia 2, acuzați de neglijență gravă după incidentul petrecut în largul coastei de sud-vest. Căpitanul navei este, de asemenea, anchetat de procurori.

Feribotul, care transporta 267 de pasageri și membri ai echipajului, a rămas blocat în apropierea insulei nelocuite Jogdo. Toate persoanele aflate la bord au fost salvate, însă 27 dintre ele au suferit răni minore.

Potrivit Gărzii de Coastă sud-coreene, timonierul a încercat inițial să dea vina pe o defecțiune a cârmei, dar ulterior a recunoscut că vorbea la telefon în momentul în care trebuia să schimbe direcția navei.

Nava eșuată a fost remorcată într-un port din apropiere pentru verificări suplimentare.

Momentele de panică, transmise în direct de pasageri

Autoritățile continuă să investigheze circumstanțele exacte ale incidentului. În timpul impactului, mai mulți pasageri au povestit în timp real, pe rețelele sociale, situația dramatică de la bord.

„S-a auzit o bubuitură puternică, apoi nava s-a înclinat. Pasagerilor li s-a spus să își pună vestele de salvare (...) iar acum așteptăm pe puntea superioară”, a scris un pasager, citat de BBC.

Feribotul de 26.000 de tone se îndrepta spre orașul portuar Mokpo, după ce plecase de pe insula Jeju.

Incidentul, aproape de locul tragediei Sewol

Zona în care feribotul a eșuat se află în apropierea locului unde, în 2014, s-a produs una dintre cele mai grave tragedii maritime din Coreea de Sud: scufundarea feribotului Sewol. Peste 300 de persoane și-au pierdut atunci viața, majoritatea fiind elevi aflați într-o excursie școlară. Epava Sewol a fost recuperată și adusă la Mokpo la aproape trei ani după tragedie.