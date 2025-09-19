search
Vineri, 19 Septembrie 2025
Adevărul
Brăţara egipteană din aur, furată din muzeul de la Cairo, a fost topită de hoţi

Brăţara de aur veche de 3.000 de ani, dispărută din Muzeul Egiptean din Cairo pe 9 septembrie, a fost găsită topită de hoţii care au furat-o, potrivit unui anunţ făcut joi de Ministerul egiptean de Interne, relatează Reuters.

Brățara dispărută/FOTO: Ministerul Turismului şi Antichităţilor
Brățara dispărută/FOTO: Ministerul Turismului şi Antichităţilor

Cu o zi înainte, Ministerul Antichităţilor şi Turismului declarase public pierderea bijuteriei, decorată cu o sferă din lapis-lazuli şi datând din epoca regelui Amenemope, în jurul anului 1000 î.Hr.

Bijuteria a fost furată dintr-un seif al unui laborator al Muzeului din Cairo, una dintre cele mai mari instituţii dedicate antichităţii egiptene, scrie News.

A fost imediat înfiinţat un comitet special pentru a examina diferitele obiecte prezente în încăperea respectivă, pentru a afla dacă au fost furate şi alte artefacte. Muzeul a transmis, de asemenea, imagini cu brăţara unităţilor responsabile cu antichităţile din aeroporturi, porturi maritime şi puncte de frontieră terestre egiptene, de teamă că aceasta ar putea fi expediată ilegal în străinătate.

În cele din urmă, Ministerul de Interne a urmărit o pistă care a dus la un specialist în restaurare. El ar fi furat obiectul şi apoi l-a vândut unui negustor. Acesta din urmă l-a transmis proprietarului unui atelier situat în cartierul istoric al bijutierilor din Cairo, care l-a cedat apoi unui topitor de aur.

Potrivit ministerului, cei trei suspecţi au fost arestaţi, iar brăţara, estimată la aproximativ 194.000 de lire egiptene, adică 4.000 de dolari, a fost confiscată - cel puţin ceea ce a mai rămas din ea.

Acest incident are loc cu câteva săptămâni înainte de deschiderea prevăzută pentru 1 noiembrie a Marelui Muzeu Egiptean de lângă piramidele din Giza, unde urmează să fie transferată una dintre cele mai faimoase colecţii ale muzeului din Cairo, găsită în mormântul regelui Tutankamon.

În 2021, douăzeci şi două de mumii regale, printre care cele ale lui Ramses al II-lea şi a reginei Hatşepsut, au fost transferate într-o procesiune spectaculoasă la Muzeul Naţional al Civilizaţiei Egiptene din Vechiul Cairo.

