Bombardierele SUA au lovit un buncăr fortificat al Gardienilor Revoluției în timpul misiunilor de salvare a militarilor americani

Bombardierele stealth B-2 Spirit ale Forțelor Aeriene ale SUA au lovit o instalație subterană a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) în apropiere de Teheran, în cadrul unei operațiuni militare complexe care a avut loc în timpul intervenției de salvare militarilor americani al cărui avion a fost doborât, relatează presa americană, citând surse.

Potrivit The Wall Street Journal, atacul a făcut parte din campania actuală Operation Epic Fury și a fost autorizat de comandantul Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), amiralul Brad Cooper, după ce informațiile de intelligence au indicat prezența unui număr mare de oficiali de rang înalt ai IRGC într-un sit subteran fortificat. Publicația relatează că bombardierele B-2 au decolat de la baza Whiteman din Missouri și au efectuat o misiune dus-întors de aproximativ 36 de ore, în timpul căreia au lansat mai multe bombe GBU-57 (Massive Ordnance Penetrator) - muniții de aproximativ 13.600 kg, proiectate pentru distrugerea țintelor adânc îngropate și puternic fortificate.

Fox News, citând surse de nivel înalt și oficiali militari americani, a relatat de asemenea că amiralul Cooper a ordonat personal lovitura în timp ce forțele americane desfășurau activ o misiune de salvare pe teritoriul Iranului, după doborârea unui avion de vânătoare F-15E. Sursele au declarat pentru Fox News că sediul subteran al IRGC vizat a fost „anihilat”, deși această evaluare nu a fost confirmată independent de Pentagon.

Bombardamentul a avut loc într-un interval foarte restrâns, între două faze ale operațiunii de salvare. Sursele Fox News afirmă că decizia de a trimite bombardierele B-2 direct din Statele Unite a fost motivată de natura sensibilă tlaimp a informațiilor privind prezența mai multor comandanți IRGC în buncăr.

The Wall Street Journal notează că forțele americane au lansat aproximativ 100 de bombe de 90 kg pentru a securiza zona și a împiedica forțele iraniene să se apropie. Fox News, citând un oficial superior din domeniul apărării, precizează că aceste lovituri au fost efectuate de bombardiere B-1 cu scopul de a „ține iranienii departe de zona de salvare”. Un alt oficial militar a descris acțiunea astfel: „am dezlănțuit focul” asupra IRGC.

CENTCOM a anunțat într-un comunicat că doi militari americani au fost salvați după ce avionul lor F-15E a fost doborât. Alte detalii au fost oferite de lideri politici, nu prin briefinguri militare oficiale.

Într-o postare pe Truth Social, președintele Donald Trump a descris misiunea drept o „demonstrație uimitoare de curaj și profesionalism”, el dezvăluind că al doilea militar salvat, un ofițer responsabil de armament, este un „colonel foarte respectat”, recuperat „din munții Iranului”. Armata SUA a desfășurat două operațiuni de salvare separate, prima fiind desfășurată în plină zi, pentru a-l salva pe primul pilot catapultat.

Pentagonul și CENTCOM nu făcut declarații oficiale privind bombardamentul asupra instalației IRGC. The Wall Street Journal citează informații potrivit cărora locația ar putea fi în districtul muntos Jamaran din nordul Teheranului, însă aceasta nu a fost confirmată oficial.

Arma utilizată, GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, este cea mai puternică muniție convențională de tip „bunker buster” din arsenalul SUA și poate fi transportată doar de bombardierul B-2. Aceeași armă a fost folosită anterior în Operation Midnight Hammer din iunie 2025, împotriva unor facilități nucleare iraniene.