Marți, 25 Noiembrie 2025
Adevărul
Australia, lovită de grindină uriașă. Peste 95.000 de locuințe rămase fără curent. „Furtuni severe sunt așteptate în continuare"

Publicat:

Aproape 100.000 de locuințe au rămas fără electricitate marți, 25 noiembrie, după ce o puternică furtună de primăvară s-a abătut asupra coastei estice a Australiei.

Grindina gigantică s-a abătut asupra statului australian Queensland, cu dimensiuni de până la 14 centimetri, a reușit să avarieze autovehicule, panouri solare și acoperișuri, potrivit Biroului național de meteorologie.

Agerpres scrie că vremea extremă a adus de asemenea vânturi cu viteze de până la 100 de kilometri pe oră și peste 800.000 de descărcări electrice, doborând linii de electricitate și lăsând fără alimentare cu electricitate peste 95.000 de clienți, a spus distribuitorul de energie Energex.

Furtuni severe suplimentare au fost prognozate pentru marți pe teritoriul statelor Queensland (sud-est) și New South Wales (nord-est) pe fundalul unei vremi umede și calde care persistă, a precizat biroul de meteorologie.

FOTO: Captură video ABC News (Australia)
FOTO: Captură video ABC News (Australia)

„Furtuni severe sunt așteptate în continuare în cea mai mare parte din sud-estul țării”, a declarat pentru postul național de televiziune ABC meteorologul principal Miriam Bradbury.

„Vedem o configurare foarte similară azi cu ceea ce s-a întâmplat ieri”.

Vremea din Queensland rămâne severă, dar ceva mai puțin intensă decât în ziua precedentă, cu un risc mai redus de grindină uriașă. Meteorologii au emis însă un avertisment de caniculă extremă în nordul statului, unde sunt așteptate temperaturi de peste 40°C.

Pe rețelele sociale, locuitorii au postat imagini cu bucăți de grindină uriașă, unii spunând că nu au mai văzut niciodată astfel de dimensiuni, de aproximativ 10 cm și aproape 190 g.

