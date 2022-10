Alpinist atacat de un urs în timp ce escalada un munte, în Japonia: „Îmi pare rău că i-am invadat teritoriul” VIDEO

Un alpinist japonez a fost atacat de un urs timpul unei cățărări pe munte și a avut suficientă prezență de spirit încât să se poată apăra. Întreaga scenă a fost surprinsă de o cameră de filmat pe care bărbatul o avea atașată de echipamentul pe care îl purta.

Bărbatul escalada o creastă a muntelui Futago, singur într-o zonă rurală, la kilometri depărtare de cel mai apropiat oraș, când a avut loc întâlnirea de gradul zero cu ursul sălbatic, conform Metro.co.

În acel moment bărbatul reușește să lovească ursul care se dezechilibrează și cade aproximativ un metru-doi în gol. Se oprește însă pe o stâncă și revine să-l atace. Alpinistul, speriat, se apără strigând și lovind cu pumnii și picioarele animalul sălbatic.

Ursul, care a tot încercat să revină, renunță după câteva secunde și este văzut cum se îndepărteză.

„În loc de frică, am trecut la sentimentul că, dacă va reveni, nu aveam de ales decât să-i înfrunt. Uitându-mă înapoi la videoclip, se pare că ursul m-a atacat pentru a-și proteja puiul. Îmi pare rău că am invadat teritoriul urșilor, dar din moment ce m-au atacat, m-am autoapărat. Am învățat karate când eram copil, dar acum îmi plac artele marțiale mixte, așa că poate aș fi putut folosi lovitura în stil “ciocan”, (cu dosul pumnului), în loc de pumn”, a scris bărbatul în descrierea filmulețului publicat pe Youtube.

Bărbatul a povestit că avea la el „clopoțelul” special folosit pentru a spria urșii, dar nu îl folosește la coborârea din zone stâncoase, deoarece este zgomotos.

„Cât despre coborâre, familia de urși a coborât, așa că am urcat înapoi până pe vârful Muntelui Nishidake. Iar după ce am luat o gură de aer, m-am întors la drumul pe care am venit și am coborât”, a mai povestit bărbatul care pe lângă câteva zgârieturi s-a ales și cu o entorsă ușoară la încheietura mâinii drepte.

Această specie de urs brun, originar din insula nordică a Japoniei Hokkaido, poate ajunge până la 118 kg.