Atac nuclear automat în cazul asasinării lui Kim Jong Un: Coreea de Nord își modifică Constituția, într-o amenințare fără precedent

Amenințare nucleară fără precedent: Coreea de Nord introduce represalii automate în cazul morții lui Kim Jong Un, într-o escaladare majoră a doctrinei sale de securitate, care prevede declanșarea unui răspuns nuclear imediat.

Coreea de Nord și-a actualizat constituția pentru a prevedea lansarea unui atac nuclear de represalii în mod automat, în cazul în care liderul Kim Jong Un ar fi asasinat sau dacă sistemul de comandă și control al armelor nucleare ar fi amenințat, potrivit unor relatări citate de Fox News.

Conform informațiilor, modificarea ar fi fost aprobată în cadrul unei sesiuni a Adunării Populare Supreme de la Phenian, care a început pe 22 martie. Serviciul Național de Informații al Coreei de Sud (NIS) ar fi informat oficiali de rang înalt cu privire la aceste schimbări.

Noua prevedere ar stipula că „dacă sistemul de comandă și control asupra forțelor nucleare ale statului este pus în pericol de atacurile forțelor ostile, un atac nuclear va fi lansat automat și imediat”.

Politica revizuită ar include și proceduri pentru acțiuni de represalii în scenariul în care conducerea statului nord-coreean este incapacitată sau eliminată.

În paralel, presa internațională mai notează că Phenianul a operat și alte modificări constituționale recente, inclusiv redefinirea teritoriului național și eliminarea referirilor la reunificarea cu Coreea de Sud, reflectând poziția tot mai dură a regimului Kim Jong Un față de Seul.

În ultimele luni, liderul nord-coreean a reiterat angajamentul de a consolida capacitățile nucleare ale țării și a adoptat un discurs tot mai ostil față de Statele Unite și Coreea de Sud, pe care le-a descris drept „state ostile”.