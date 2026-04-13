Așteptările Kremlinului după alegerile din Ungaria și reacția surprinzătoare a lui Donald Trump

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni, 13 aprilie, că Rusia speră să continue „legăturile sale extrem de pragmatice” cu noua conducere a Ungariei.

„Ungaria și-a făcut alegerea, iar noi respectăm această alegere”, a declarat Dmitri Peskov, în conferința de presă zilnică, potrivit Agerpres.

„Intenționăm să ne continuăm contactele pragmatice cu noile autorități ungare”, a reiterat el.

Anterior, Kirill Dmitriev, reprezentant special al Kremlinului pentru investiții și cooperare economică, a declarat că schimbarea de putere de la Budapesta ar putea avea consecințe majore pentru Uniunea Europeană.

„Acest lucru va accelera pur și simplu prăbușirea UE. Verificați peste patru luni dacă am dreptate”, a scris Dmitriev pe platforma X, comentând afirmațiile activistului britanic Tommy Robinson, care a susținut că Ungaria „a căzut” în urma rezultatului alegerilor.

Trump a refuzat să comenteze

Donald Trump a refuzat să comenteze schimbarea de regim politic de la Budapesta. Abordat de jurnaliști imediat după anunțarea rezultatelor electorale din Ungaria, liderul de la Casa Albă a ales să ignore întrebările referitoare la eșecul aliatului său Viktor Orbán.

În momentul în care reporterii au solicitat un punct de vedere privind înfrângerea suferită de Orbán, Trump a preferat să închidă dialogul abrupt. „Vă mulțumesc foarte mult”, a fost singura replică a liderului republican, care s-a retras imediat din fața presei fără a oferi nicio explicație suplimentară.

Partidul TISZA, condus de Péter Magyar, a câștigat alegerile parlamentare din Ungaria de duminică, 12 aprilie, cu o majoritate solidă, marcând sfârșitul celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orbán.

Noul lider a transmis un mesaj pro-european și a anunțat reforme, într-un context în care rezultatul este considerat un moment de cotitură pentru regiune și ar putea genera tensiuni geopolitice.