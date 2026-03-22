Duminică, 22 Martie 2026
Adevărul
Arabia Saudită, relații tot mai tensionate cu Teheranul. Atașatul militar iranian și alți patru membri ai personalului ambasadei vor fi expulzați

În urma atacurilor repetate iraniene, Ministerul de Externe saudit a declarat că noi atacuri vor avea „consecințe semnificative” pentru relațiile actuale și viitoare.

Arabia Saudită și Iran FOTO: Shutterstock

Arabia Saudită i-a informat pe atașatul militar al Iranului, pe asistentul acestuia și pe trei membri ai personalului ambasadei că trebuie să părăsească regatul în termen de 24 de ore, după ce au fost declarați persona non grata, a anunțat sâmbătă Ministerul de Externe saudit.

Arabia Saudită a fost ținta a sute de rachete și drone iraniene de la începutul războiului dintre SUA și Israel cu Iranul, marea majoritate a acestora fiind interceptate, au declarat autoritățile, scrie The Times of Israel.

Duminică dimineața, Ministerul Apărării din Arabia Saudită a declarat că trei rachete balistice au fost detectate în jurul capitalei.

„O rachetă a fost interceptată, în timp ce celelalte două au căzut într-o zonă nelocuită”, a scris un purtător de cuvânt al ministerului pe rețelele de socializare.

Ministerul a precizat într-un comunicat că această continuare a atacurilor iraniene ar duce la o escaladare suplimentară și ar avea „consecințe semnificative” asupra relațiilor actuale și viitoare. Acesta a condamnat în repetate rânduri atacurile, care au vizat, printre altele, cartierul ambasadelor străine din Riad, precum și o rafinărie.

Războiul, în cadrul căruia Teheranul a atacat țări din Golf, precum Arabia Saudită, a perturbat, de asemenea, exporturile de petrol și gaze naturale din Orientul Mijlociu și a determinat întreruperea producției.

Săptămâna trecută, Ministerul Afacerilor Externe al Qatarului a ordonat atașaților militari și de securitate iranieni, împreună cu personalul acestora, să părăsească țara în termen de 24 de ore, în urma unui atac asupra unei instalații de gaze naturale de mari dimensiuni din această țară.

Miercuri, ministrul saudit de externe, prințul Faisal bin Farhan, a declarat că regatul își rezervă dreptul de a lua măsuri militare împotriva Iranului.

Puțina încredere care mai exista înainte s-a spulberat complet”, a declarat diplomatul saudit după o întâlnire între miniștrii de externe ai statelor arabe din Golf și alți reprezentanți, organizată pe tema atacurilor iraniene.

„Atacurile asupra țării mele și asupra țărilor vecine care nu sunt implicate în acest conflict – asta este tot ce mă interesează”, a continuat prințul Faisal. „Vom folosi toate mijloacele pe care le avem la dispoziție – politice, economice, diplomatice și de altă natură – pentru a pune capăt acestor atacuri.”

El a criticat atacurile Iranului asupra Riadului, care găzduia întâlnirea.

„Nu pot considera că este o coincidență”, a spus el. „Acesta este cel mai clar semnal al atitudinii Iranului față de diplomație… Încearcă să-și preseze vecinii, iar asta nu va funcționa.”

Arabia Saudită și Iranul și-au restabilit relațiile diplomatice în 2023, ca parte a eforturilor de a calma tensiunile după ani de dușmănie în care au susținut facțiuni politice și militare opuse în regiune. În aceeași perioadă, Israelul a căutat un acord de normalizare cu Arabia Saudită.

Săptămâna trecută, ziarul „The New York Times” a relatat că prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a purtat discuții regulate cu președintele american Donald Trump pe durata conflictului și l-a îndemnat să continue atacurile dure împotriva Iranului.

Conform raportului, care citează mai mulți oficiali anonimi, bin Salman a transmis un sfat dat anterior de regretatul rege Abdullah al Arabiei Saudite: să „taie capul șarpelui”.

Acest sfat al lui Abdullah a fost inclus într-o serie de telegrame diplomatice care au fost divulgate în 2010, din care a reieșit că liderii din Golf au îndemnat la o acțiune americană mai fermă împotriva programului nuclear al Iranului.

