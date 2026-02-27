Cum vor circula troleibuzele și autobuzele din Cluj-Napoca odată cu luna martie. Liniile de transport în comun care sunt suplimentate

Compania de Transport Public din Cluj-Napoca anunță vineri, 27 februarie, suplimentarea curselor pe mai multe linii odată cu venirea primăverii.

Schimbarea intră în vigoare de sâmbătă, 28 februarie, clujenii vor avea mai multe mijloace de transport în comun pe liniile 6 și 25 de troleibuz și pe liniile 24B, 30 și 35 de autobuz.

De luni, 2 martie, compania va suplimenta și acele linii cu un flux mare de călători, mai precis: 6,7 și 25 la troleibuze, 30, 35 și 42 la autobuze.

Tot din aceeași dată se vor ajusta programele de circulație a liniilor 1 și 14 de troleibuz și a liniilor 19, 32B, 34, 39, 43B și 43P de autobuz.

Noile orare de circulație vor putea fi consultate pe site-ul www.ctpcj.ro, în aplicația gratuită de mobil Tranzy, dar și prin abonament gratuit la newsletter-ul site-ului companiei.