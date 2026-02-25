Video Un avion militar F‑16 al Forțelor Aeriene Turce s‑a prăbușit lângă autostrada Istanbul–Izmir: pilotul a murit

Un avion de vânătoare F‑16 al Forțelor Aeriene ale Turciei s‑a prăbușit miercuri dimineață în apropierea autostrăzii Istanbul–Izmir, iar pilotul a decedat, au anunțat autoritățile turcești.

Incidentul a avut loc în jurul orei 00:56 (ora locală) în vestul Turciei, în provincia Balıkesir, după ce aeronava a decolat de la 9‑a bază aeriană principală din zonă. La scurt timp după decolare, a fost pierdut contactul radio și radar cu aparatul, a comunicat Ministerul Apărării de la Ankara, potrivit hurriyetdailynews.

Echipele de căutare și salvare au fost mobilizate imediat, iar epava avionului a fost descoperit în zona rurală din districtul Karesi, în apropierea autostrăzii Istanbul–Izmir. În pofida eforturilor, pilotul a fost găsit fără viață la locul impactului.

„Ca urmare a operațiunilor de căutare și salvare, care au fost lansate imediat, s-a stabilit că avionul s-a prăbușit și a fost găsită epava avionului. Pilotul nostru a murit”, a transmis ministerul.

Pe sectoarele de drum afectate, traficul a fost temporar oprit pentru ca forțele de securitate, pompierii și echipele medicale să poată interveni și să asigure zona.

Potrivit Ministerului Apărării, cauza prăbușirii nu este încă stabilită, iar o comisie de anchetă privind accidentele aviatice a fost desemnată să investigheze toate circumstanțele producerii tragediei.

Detalii privind parametrii de zbor sau o posibilă defecțiune tehnică nu au fost făcute publice până în acest moment.

Reprezentanți ai autorităților turce și oficiali militari au transmis condoleanțe familiei pilotului.