Alertă la biroul premierului israelian, Benjamin Netanyahu. A fost găsit un plic suspect cu o substanță necunoscută

Angajații biroului prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu au descoperit luni dimineață un „plic suspect”. Plicul conținea fiole cu o substanță necunoscută.

Potrivit site-ului ynet, citând o sursă apropiată situației, nu există niciun pericol pentru public. Plicul conținea fiole cu o substanță necunoscută.

Autoritățile au transmis că plicul a fost trimis pentru analiză la un laborator specializat. O purtătoare de cuvânt a guvernului a refuzat să comenteze incidentul, redirecționând întrebările către poliția israeliană, care nu a făcut declarații inițiale, relatează dpa.

Nu este prima dată când la biroul premierului israelian apare un pachet suspect. Cel mai recent incident de acest fel a avut loc în noiembrie anul trecut, când un plic a fost examinat de forțele de securitate și declarat inofensiv.