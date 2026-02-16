search
Luni, 16 Februarie 2026
Acordul pe care Iranul vrea să-l încheie cu SUA. Teheranul se declară deschis la compromis

Iranul intenționează să încheie un acord nuclear cu Statele Unite care să aducă beneficii economice ambelor părți, a declarat duminică un diplomat iranian, cu câteva zile înainte de a doua rundă de negocieri dintre Teheran și Washington.

FOTO Shuterstock
FOTO Shuterstock

Iranul și SUA au reluat negocierile la începutul acestei luni pentru a aborda disputa veche de decenii privind programul nuclear al Teheranului și pentru a evita o nouă confruntare militară. Statele Unite au trimis un al doilea portavion în regiune și se pregătesc pentru posibilitatea unei campanii militare susținute dacă discuțiile eșuează, au declarat oficiali americani pentru Reuters.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat în cadrul unei conferințe de presă la Bratislava, a spus că președintele Donald Trump a arătat clar că preferă diplomația și o soluție negociată, dar că acest lucru nu este garantat.

„Nimeni nu a reușit vreodată să încheie un acord de succes cu Iranul, dar vom încerca”, a spus Rubio, potrivit CNBC.

Iranul a amenințat că va lovi baze americane din Orientul Mijlociu dacă va fi atacat de forțele SUA, însă duminică a adoptat un ton conciliant.

„Pentru ca un acord să fie durabil, este esențial ca și Statele Unite să beneficieze în domenii cu randamente economice mari și rapide”, a declarat Hamid Ghanbari, director adjunct pentru diplomație economică în cadrul Ministerului iranian de Externe, citat de agenția semi-oficială Fars.

„Interesele comune în sectorul petrolului și gazelor, câmpurile comune, investițiile în minerit și chiar achizițiile de aeronave fac parte din negocieri”, a spus Ghanbari, susținând că acordul nuclear din 2015 cu marile puteri nu a asigurat interese economice americane.

În 2018, Trump a retras SUA din pactul care relaxase sancțiunile impuse Iranului în schimbul limitării programului său nuclear și a reintrodus sancțiuni economice dure împotriva Teheranului.

Vineri, o sursă a declarat că o delegație americană, care îi include pe emisarul Steve Witkoff și pe Jared Kushner, urma să se întâlnească marți, la Geneva, cu oficiali iranieni. Informația a fost confirmată duminică pentru Reuters de un oficial iranian de rang înalt.

„Steve Witkoff și Jared Kushner vor călători — cred că deja sunt pe drum — pentru a avea întâlniri importante și vom vedea ce va rezulta”, a declarat Rubio, fără a oferi alte detalii.

Spre deosebire de negocierile care au dus la acordul nuclear din 2015, desfășurate în format multilateral, actualele discuții sunt limitate la Iran și Statele Unite, cu Oman în rol de mediator.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a plecat din Teheran spre Geneva pentru a participa la negocierile nucleare indirecte cu SUA și pentru a se întâlni cu șeful agenției ONU pentru energie atomică, Agenția Internațională pentru Energie Atomică, precum și cu alți oficiali, a anunțat ministerul.

Iranul se declară deschis la compromis

Viceministrul iranian de Externe, Majid Takht-Ravanchi, a semnalat disponibilitatea Iranului de a face compromisuri privind programul său nuclear în schimbul ridicării sancțiunilor. El a declarat duminică pentru BBC că mingea este „în terenul Americii, care trebuie să demonstreze că vrea să ajungă la un acord”.

Oficialul s-a referit la declarația de luni a șefului agenției iraniene pentru energie atomică, potrivit căreia țara ar putea accepta diluarea uraniului său cel mai puternic îmbogățit în schimbul ridicării sancțiunilor, ca exemplu al flexibilității Iranului.

Totuși, el a reiterat că Teheranul nu va accepta îmbogățirea zero a uraniului — un punct sensibil în negocierile anterioare — Washingtonul considerând că îmbogățirea pe teritoriul Iranului ar putea reprezenta o cale spre obținerea armelor nucleare. Iranul neagă că urmărește acest lucru.

În iunie, Statele Unite s-au alăturat Israel într-o serie de lovituri aeriene care au vizat situri nucleare iraniene.

SUA intensifică, de asemenea, presiunea economică asupra Iranului. La o întâlnire la Casa Albă de la începutul săptămânii, Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu au convenit ca SUA să lucreze pentru reducerea exporturilor de petrol ale Iranului către China, a relatat Axios sâmbătă.

China reprezintă peste 80% din exporturile de petrol ale Iranului, astfel că orice reducere a acestui comerț ar diminua semnificativ veniturile petroliere ale Teheranului.

Netanyahu cere dezmembrarea infrastructurii nucleare a Iranului

Netanyahu a declarat duminică faptul că i-a spus președintelui Trump, săptămâna trecută, că orice acord al SUA cu Iranul trebuie să includă dezmembrarea infrastructurii nucleare iraniene, nu doar oprirea procesului de îmbogățire.

Vorbind la conferința anuală a Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations, Netanyahu a mai spus că Israelul trebuie să „ducă la bun sfârșit misiunea” de distrugere a tuturor tunelurilor din Gaza. Potrivit acestuia, Israelul a desființat deja 150 km dintr-un total estimat de 500 km.

Netanyahu s-a declarat sceptic în privința unui acord SUA–Iran, dar a subliniat că acesta trebuie să prevadă scoaterea materialului îmbogățit din Iran. „Nu trebuie să existe nicio capacitate de îmbogățire — nu doar oprirea procesului, ci dezmembrarea echipamentelor și a infrastructurii care permit îmbogățirea de la bun început”, a spus el.

Premierul israelian a mai afirmat că intenționează să pună capăt ajutorului militar american pentru Israel în următorii zece ani, după expirarea actualului acord pe zece ani, care prevede 3,8 miliarde de dolari anual — bani cheltuiți în mare parte în Statele Unite pentru echipamente — și care se încheie în 2028.

„Având o economie prosperă, ne putem permite să eliminăm treptat componenta financiară a ajutorului militar pe care îl primim și propun o reducere progresivă până la zero pe parcursul a zece ani. În cei trei ani rămași din actualul memorandum de înțelegere și încă șapte ani după aceea, până la zero”, a declarat Netanyahu.

„Vrem să trecem, împreună cu Statele Unite, de la ajutor la parteneriat”, a conchis el.

