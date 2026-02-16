Chivu, abandonat și de „tatăl” său. Un mare antrenor al Italiei îi bate obrazul: „Ce deziluzie!”

Antrenorul Cristian Chivu (45 de ani) primește critici pe bandă rulantă în Italia, după ce i-a luat apărarea fundașului său, Alessandro Bastoni (26 de ani), care a simulat și a obținut astfel eliminarea francezului Pierre Kalulu (25 de ani) în derby-ul Italiei, Inter - Juventus 3-2, care s-a lăsat cu un scandal uriaș în Italia.

Chivu a fost criticat de rivalii Del Piero și Ambrosini, foști căpitani la Juve, respectiv AC Milan, dar a fost abdnonat și de un antrenor cu nume greu din Peninsulă.

Este vorba despre Fabio Capello, cel care l-a adus pe Chivu la AS Roma de la Ajax Amsterdam și a insistat apoi să-l urmeze pe Real Madrid, dar reșițeanul a ales-o, în 2007, pe Inter Milano.

Devenit analist TV, Capello (79 de ani) nu l-a menajat pe Chivu: „Bastoni și Chivu, ce dezamăgire: unul simulează, celălalt i-a luat apărarea”. Lui Chivu i se reproșează că a ratat ocazia de a da o lecție de fair-play prin a recunoaște că elevul său a trișat.

Despre lupta la titlul, tehnicianul care a lucrat cu Florin Răducioiu (55 de ani) la AC Milan și cu Adrian Mutu (47 de ani) la Juventus a afirmat: „Nerazzurrii sunt +8, dar Milan nu este în afara jocului”.