Ai vândut sau radiat mașina? Cum îți poți recupera banii de pe RCA

Puțini șoferi știu că o parte din banii plătiți pentru asigurarea RCA poate fi recuperată după vânzarea mașinii sau radierea acesteia din circulație.

Deși polița a fost achitată integral, legea permite returnarea sumelor aferente perioadei rămase neutilizate, însă puțini șoferi solicită efectiv această restituire.

Procedura este reglementată de legislația în vigoare și poate fi realizată relativ simplu, fie direct la compania de asigurări, fie online. Specialiștii în asigurări atrag însă atenția că există câteva condiții importante care trebuie respectate pentru ca solicitarea să fie acceptată.

Bogdan Orescovici, expert broker, explică faptul că restituirea banilor este posibilă atunci când contractul RCA încetează înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat.

„Sumele achitate pentru o poliță RCA pot fi recuperate în anumite situații prevăzute explicit de legislația din România, atunci când contractul de asigurare încetează înainte de expirarea perioadei de valabilitate”, a explicat specialistul.

Printre cele mai frecvente situații în care șoferii pot solicita returnarea banilor se numără:

vânzarea definitivă a autoturismului;

radierea mașinii din circulație;

predarea vehiculului la dezmembrări;

dauna totală;

furtul autoturismului.

În cazul furtului, procedura este ceva mai complexă, deoarece restituirea banilor poate fi făcută doar după finalizarea verificărilor și prezentarea documentelor oficiale emise de autorități.

