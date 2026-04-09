Primul petrolier non‑iranian care a trecut prin Strâmtoarea Ormuz este sub pavilion Gabon

Un petrolier înregistrat sub pavilionul Gabonului a trecut joi, 9 aprilie, prin Strâmtoarea Ormuz. Este prima traversare a unei nave non-iraniene de la anunțarea încetării focului dintre Teheran și Statele Unite, potrivit datelor furnizate de platforma de monitorizare maritimă MarineTraffic.

Petrolierul MSG a trecut prin strâmtoare transportând aproximativ 7.000 de tone de păcură provenită din Emiratele Arabe Unite și se îndreaptă către terminalul Aegis Pipavav din India, notează agenția Ansa.

Potrivit datelor companiei Kpler, care deține MarineTraffic, de la anunțul încetării focului au mai traversat zona doar două petroliere iraniene și șase nave de tip bulk carrier.

Traversarea unei nave comerciale non-iraniene marchează un moment semnificativ în contextul tensiunilor recente din regiune și al vulnerabilității traficului maritim prin una dintre cele mai strategice rute energetice ale lumii.

Amintim că Iranul a anunțat joi, 9 aprilie, că va permite trecerea a maximum 15 nave pe zi prin Strâmtoarea Ormuz, după ce anterior blocase complet coridorul maritim. Decizia a fost făcută publică de un oficial iranian de rang înalt pentru agenția TASS și citată de Reuters.

Măsura face parte din armistițiul temporar de două săptămâni convenit cu Statele Unite, care permite reluarea tranzitului naval și creează, în același timp, o fereastră pentru negocieri diplomatice.

Limitarea la 15 nave pe zi este menită să ofere control autorităților iraniene asupra traficului, reflectând în același timp fragilitatea acordului și tensiunile regionale persistente.

Reamintim că, anterior, ca represalii la atacurile SUA și Israel din 28 februarie, Iranul blocase complet Strâmtoarea Ormuz, peste 200 de nave rămânând blocate în Golful Persic.

Strâmtoarea Ormuz, cu o lățime de doar 34 de kilometri în cel mai îngust punct, între coastele Iranului și Omanului, este vitală pentru economia globală, deoarece prin acest coridor trec aproximativ 20% din petrolul mondial şi importante cantităţi de îngrășăminte chimice și alte produse esențiale pentru economia din întreaga lume.

SUA au propus un armistițiu temporar cu Iranul, intrat în vigoare în noaptea de marţi spre miercuri, care prevedea, printre altele, redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru navigația comercială.

Atacurile masive ale Israelului în Liban au pus însă în pericol acordul, iar miercuri, 8 aprilie, Iranul a amenințat că va bloca din nou complet Strâmtoarea Ormuz, perturbând astfel stabilitatea traficului maritim și securitatea livrărilor de petrol și alte produse esențiale către piețele internaționale.

Joi, însă, s-a răzgândit, şi a anunţat că va permite ca zilnic 15 nave să traverseze Strâmtoarea Ormuz.