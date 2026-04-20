Acord militar de 10 miliarde de dolari pentru nave de război. Documentul a fost semnat de Australia și Japonia

Australia și Japonia au semnat contractele care pun în aplicare un acord militar de aproximativ 10 miliarde de dolari australieni (circa 7 miliarde de dolari SUA), ce prevede furnizarea de nave de război pentru Marina Regală Australiană, potrivit Reuters.

Documentele au fost semnate de miniștrii Apărării, Richard Marles și Shinjiro Koizumi, care au reafirmat angajamentul celor două guverne pentru implementarea programului.

Acordul reprezintă cea mai importantă exportare de echipamente militare realizată de Japonia după ridicarea interdicției privind exporturile de armament, în 2014.

În același timp, înțelegerea marchează o schimbare strategică majoră pentru Tokyo, care încearcă să își extindă parteneriatele de securitate dincolo de alianța tradițională cu Statele Unite, pe fondul creșterii influenței militare a China în regiune.

Gigantul industrial Mitsubishi Heavy Industries va construi trei fregate multirol modernizate din clasa Mogami pentru marina australiană. Acestea vor fi fabricate în Japonia, începând cu anul 2029.

Ulterior, alte opt fregate vor fi construite în Australia, producția urmând să fie transferată la șantierul naval Henderson, situat în apropiere de orașul Perth.

Ministerul Apărării din Japonia a anunțat că cei doi miniștri au salutat finalizarea contractelor și au confirmat intenția de a consolida cooperarea militară bilaterală.

Fregatele sunt concepute pentru misiuni multiple, inclusiv lupta antisubmarin, atacuri asupra navelor de suprafață și apărare aeriană.

Australia intenționează să utilizeze noile nave pentru protejarea rutelor maritime comerciale și pentru apărarea accesului său nordic în oceanele Indian și Pacific.

Acordul vine în contextul intensificării prezenței militare a Chinei în aceste regiuni, considerate strategice pentru securitatea și comerțul internațional.