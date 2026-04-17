Țigările electronice expun plămânii la metale toxice, chiar și după utilizare pe termen scurt, arată un studiu recent

Utilizarea, chiar și pe termen scurt, a țigărilor electronice, duce la o acumulare măsurabilă de metale toxice în ţesutul pulmonar, inclusiv plumb, cupru şi nichel, potrivit unui studiu realizat de cercetători de la Universitatea de Tehnologie din Sydney (UTS) din Australia.

Cercetătorul principal, Dayanne Bordin, lector în chimie analitică, a declarat că acest studiu preclinic oferă primele dovezi că aerosolii proveniți din țigările electronice conțin specii metalice (organometalice), inclusiv unele asociate cu staniul și mercurul, forme care sunt adesea mai ușor absorbite de organism și mai reactive din punct de vedere biologic decât metalele anorganice, scrie revista Medical Xpress.

„Din perspectiva riscurilor, aceste rezultate evidențiază pericole insuficient recunoscute asociate cu vapingul”, a spus ea.

„Emisiile de metale și efectele lor biologice sunt rareori incluse în evaluările actuale de siguranță sau în percepția publică. Spre deosebire de țigările clasice, care sunt produse relativ uniforme, țigările electronice și dispozitivele aferente sunt adesea fabricate cu un control slab al calității, folosind materiale și componente a căror toxicitate nu este pe deplin cunoscută.

Profilurile de metale observate sunt compatibile cu emisiile provenite din rezistențele de încălzire și componentele electrice, ceea ce indică dispozitivul în sine ca o sursă majoră de expunere și scoate în evidență lacune importante în modul în care sunt evaluate riscurile vapingului”, a adăugat.

Dr. Bordin explică faptul că acest aspect este important deoarece mulți oameni cred că vapingul implică riscuri mai mici decât fumatul convențional. Această percepție de risc redus, alături de campanii de marketing înșelătoare, a contribuit la creșterea rapidă a utilizării țigărilor electronice la nivel global, în special în rândul tinerilor.

În Australia, de exemplu, utilizarea țigărilor electronice în rândul tinerilor adulți a crescut de la 5,3% în 2019 la peste 21% în 2023, iar o tendință similară a fost observată și în rândul adolescenților.

„Rezultatele noastre contrazic presupunerea că țigările electronice sunt mai sigure și arată cât de important este să fie revizuite reglementările actuale privind vapingul, care ar trebui extinse pentru a include emisiile provenite din dispozitive, nu doar compoziția lichidelor utilizate”, a declarat ea.

„Vapingul poate introduce metale toxice direct în plămâni, chiar și după o utilizare de scurtă durată. Această informație este importantă pentru oricine ia în considerare vapingul, în special pentru tineri, deoarece expunerea la aceste metale este în mare parte invizibilă și rar discutată”, a spus Dr. Bordin.

Potrivit cercetătorilor, rezultatele indică necesitatea actualizării cadrului de evaluare a riscurilor și a ghidurilor de sănătate publică, astfel încât acestea să includă expunerea la metale și acumularea lor în organism, dar și îmbunătățirea informării consumatorilor cu privire la aceste riscuri care, până acum, au fost în mare parte trecute cu vederea.