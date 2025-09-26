Abbas, discurs la Adunarea Generală a ONU. Președintele Autorității Palestiniene se angajează să lucreze cu Trump la un plan pentru Gaza

Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, s-a adresat joi Adunării Generale a ONU, subliniind că atacurile din 7 octombrie „nu reprezintă poporul palestinian” și că Hamas nu va avea niciun rol în viitoarea guvernare palestiniană, relatează agențiile internaționale de presă, potrivit news.ro.

„Respingem ceea ce a făcut Hamas pe 7 octombrie”, „nu reprezintă poporul palestinian, nici lupta sa justă pentru libertate şi independenţă”, a spus preşedintele Autorităţii Palestiniene.

În timp ce Israelul şi Statele Unite consideră că noul val de recunoaşteri a unui stat palestinian este o recompensă pentru Hamas, Mahmoud Abbas a asigurat că mişcarea palestiniană responsabilă de atacurile din 7 octombrie „nu va avea niciun rol în guvernare”.

„Hamas şi celelalte facţiuni vor trebui să predea armele Autorităţii Palestiniene”, a insistat liderul palestinian, nevoit să se exprime prin videoconferinţă în cadrul Adunării Generale a ONU de la New York, după ce viza sa a fost refuzată de Statele Unite.

El a vorbit, de asemenea, despre „confuzia dintre solidaritatea faţă de cauza palestiniană şi problema antisemitismului”, care este contrară „valorilor şi principiilor noastre”. Repetând astfel promisiunile făcute în urmă cu câteva luni pentru a convinge în special Franţa să facă pasul către recunoaşterea statului Palestina, Mahmoud Abbas a făcut apel la „toate ţările care nu au făcut-o încă să recunoască statul palestinian”.

Cu ocazia unui summit organizat luni de Franţa şi Arabia Saudită pe tema soluţiei cu două state, palestinian şi israelian, care să coexiste în pace şi securitate, zece ţări, printre care Franţa, Regatul Unit, Canada şi Australia, au recunoscut oficial statul Palestina. Marea majoritate a statelor membre ale ONU sunt de acord cu această poziţie (cel puţin 151 din 193, potrivit verificărilor AFP).

Abbas critică israelul, Netanyahu promite că nu va exista un stat palestinian

Mahmoud Abbas nu s-a ferit să critice Israelul, cerând comunităţii internaţionale să „sprijine eforturile de a opri genocidul şi ocupaţia”.

După aproape doi ani de război care au lăsat Fâşia Gaza devastată, „ceea ce face Israelul nu este o simplă agresiune, ci un crimă de război şi o crimă împotriva umanităţii (...) care va fi consemnată în paginile cărţilor de istorie şi în conştiinţa umanităţii ca unul dintre cele mai oribile capitole ale tragediei umanitare din secolele XX şi XXI”, a declarat Abbas.

Deşi istorică prin elanul său, mişcarea de recunoaştere a unui stat palestinian este totuşi mai mult simbolică.

Prim-ministrul Benyamin Netanyahu, care va lua cuvântul vineri în faţa Adunării Generale, a calificat acest gest de recunoaşteri drept „o supunere ruşinoasă faţă de terorismul palestinian” care „nu obligă în niciun fel Israelul”.

„Nu va exista un stat palestinian”, a proclamat el. Vineri, „voi denunţa aceşti lideri care, în loc să condamne ucigaşii, violatorii, cei care ard copii, vor să le acorde un stat în inima ţării Israelului”, a adăugat premierul, pe aeroportul Ben Gurion, înainte de plecarea sa spre New York, potrivit unui comunicat al biroului său.

Şeful guvernului israelian este vizat din noiembrie 2024 de un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internaţională pentru crime de război şi crime împotriva umanităţii în Fâşia Gaza.

Noul plan al lui Trump

Miercuri, emisarul american Steve Witkoff a făcut referire la un nou „plan în 21 de puncte pentru pace în Orientul Mijlociu şi Gaza”, prezentat cu o zi înainte de Donald Trump mai multor ţări arabe şi musulmane în cadrul unei reuniuni.

„Suntem plini de speranţă şi aş spune chiar încrezători că în zilele următoare vom putea anunţa un anume progres”, a asigurat el.

Donald Trump doreşte „să pună rapid capăt” conflictului, a declarat un responsabil al Casei Albe pentru AFP, adăugând că ţările prezente la reuniune „şi-au exprimat speranţa de a colabora” cu Steve Witkoff pentru a studia proiectul.

După aproape doi ani de război împotriva Hamas, armata israeliană a lansat la 16 septembrie o importantă ofensivă aeriană şi terestră asupra oraşului Gaza, cel mai mare centru urban din acest teritoriu, pentru a elimina ceea ce prezintă ca fiind ultimul bastion important al mişcării islamiste Hamas.

Liderul palestinian se angajează să colaboreze cu Trump în cadrul unui plan susţinut de ONU

Preşedintele palestinian Mahmoud Abbas s-a angajat joi, în faţa Naţiunilor Unite, să colaboreze cu preşedintele american Donald Trump, Arabia Saudită, Franţa şi ONU în cadrul unui plan de pace pentru Gaza, susţinut în mod covârşitor de organismul mondial.

„Am afirmat – şi vom continua să afirmăm – că Gaza este parte integrantă a Statului Palestina şi că suntem gata să ne asumăm întreaga responsabilitate pentru guvernarea şi securitatea din această zonă”, a spus Abbas.

„Declarăm că suntem gata să colaborăm cu preşedintele Donald Trump, cu Arabia Saudită, Franţa, Naţiunile Unite şi toţi partenerii pentru a pune în aplicare planul de pace” susţinut de Adunarea Generală, a afirmat Abbas.

La începutul acestei luni, Adunarea Generală a ONU, formată din 193 de membri, a aprobat cu o majoritate covârşitoare o declaraţie de şapte pagini care vizează promovarea unei soluţii cu două state pentru Israel şi palestinieni şi încheierea războiului din Gaza între Israel şi militanţii Hamas. Declaraţia a fost emisă în urma unei conferinţe internaţionale organizate în iulie la ONU – găzduită de Arabia Saudită şi Franţa – cu privire la conflictul israeliano-palestinian.

Statele Unite şi Israelul au boicotat evenimentul şi au respins eforturile internaţionale de recunoaștere a unui stat palestinian.

Peste 65.000 de persoane, în majoritate civili, au fost ucise în urma răspunsului israelian la atacul Hamas din 7 octombrie, potrivit autorităţilor locale din domeniul sănătăţii.