Zelensky a decis să-l înlăture pe Reznikov din funcția de ministru al apărării

Președintele Ucrainei l-a propus în locul său pe șeful Fondului Proprietății de Stat al țării, Rustem Umerov.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că a decis să-l înlăture pe Oleksi Reznikov din funcția de ministru al Apărării și a propus înlocuirea sa cu Rustem Umerov.

„Am decis să-l înlocuiesc pe ministrul Apărării al Ucrainei”, a spus Zelensky într-un mesaj video pe canalul Telegram. „Cred că ministerul are nevoie de noi abordări și alte formate de interacțiune atât cu armata, cât și cu societatea în ansamblu. Acum Rustem Umerov ar trebui să conducă ministerul. Rada Supremă a Ucrainei îl cunoaște bine pe această persoană, iar domnul Umerov nu mai are nevoie de nicio prezentare. Mă aștept ca Parlamentul să susțină această candidatura."

Ministerul Apărării și personal Reznikov au devenit în repetate rânduri ținta criticilor în Ucraina din cauza scandalurilor de corupție. În special, în ianuarie, agenția UNIAN și ziarul Zerkalo Nedeli au publicat rezultatele unei anchete jurnalistice, ai cărei autori, pe baza mai multor documente, au aflat că departamentul militar achiziționează produse pentru personalul militar de două sau trei ori. prețul a ceea ce poate fi achiziționat în magazinele cu amănuntul din Kiev. Apoi Reznikov a numit aceste publicații umplutură de informații pentru a denigra conducerea ministerului și a explicat datele din facturile publicate ca „o eroare în transformarea pieselor în kilograme”.

Deja în august, a izbucnit un alt scandal, numit în Ucraina „kurtkogate”. Astfel, jurnaliştii au aflat că, în toamna anului 2022, departamentul militar a semnat un contract cu o companie turcă pentru furnizarea de îmbrăcăminte de iarnă pentru Forţele Armate ucrainene. Potrivit documentelor însoțitoare, 4.900 de jachete în valoare de 142.000 de dolari ar fi trebuit să fie livrate în Ucraina într-unul dintre loturi.Totuși, în cele din urmă, prețul a urcat la 421.000 de dolari. În plus, s-a dovedit că firma furnizor nu se află în Turcia, ci în Zaporojie. Tribunalul districtual Goloseevsky din Kiev a deschis un dosar penal corespunzător.

Rustem Umerov s-a născut în 1982 în Uzbekistan, unde familia sa a fost deportată în 1944. După repatrierea tătarilor din Crimeea la sfârșitul anilor 1980, familia Umerov s-a întors în Crimeea. A absolvit Academia Națională de Administrație Publică sub președintele Ucrainei cu o diplomă în economie și finanțe. Angajat în activități antreprenoriale și de investiții.

În 2019, a fost ales în Rada Supremă din partidul Golos. El este secretarul Comitetului pentru Drepturile Omului. Din 2022, el este șeful Fondului Proprietății de Stat al Ucrainei.