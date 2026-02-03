Fondul de investiții Ucraina–SUA trece la faza practică. Primele proiecte, selectate pentru evaluarea finală

Fondul comun de reconstrucție Ucraina–Statele Unite a intrat în prima etapă concretă de funcționare, după ce Comitetul pentru Identificarea Proiectelor a finalizat primul ciclu de evaluare și a selectat 22 de inițiative de investiții care vor fi supuse analizei finale, a anunțat vineri Ministerul Economiei de la Kiev, citat de kyivpost.com.

Proiectele au fost alese dintr-un total de 59 de aplicații depuse în primele trei săptămâni de la deschiderea procesului de selecție, pe 6 ianuarie. Dintre acestea, 37 au provenit de la companii ucrainene active în sectoarele considerate prioritare pentru fond: minerale critice, energie, transport și logistică, precum și tehnologii ale informației, comunicații și inovare.

Potrivit ministerului, detaliile proiectelor vor rămâne confidențiale până la finalizarea procesului de verificare. Rezultatele evaluării de tip due diligence urmează să fie prezentate, până la sfârșitul lunii martie, Comitetului de Investiții și Consiliului Director al fondului, care vor lua deciziile finale privind finanțarea.

Avansarea celor 22 de proiecte marchează prima utilizare efectivă a fondului de investiții în valoare de 150 de milioane de dolari, constituit prin contribuții egale ale guvernului ucrainean și ale Corporației Americane pentru Finanțarea Dezvoltării Internaționale (DFC), câte 75 de milioane de dolari fiecare.

Fondul a fost creat în baza acordului privind resursele minerale semnat în aprilie 2024 și are ca obiectiv sprijinirea creșterii economice pe termen lung a Ucrainei și consolidarea rezilienței lanțurilor de aprovizionare. Conform autorităților de la Kiev, mecanismul garantează că proprietatea asupra subsolului rămâne a statului ucrainean, nu implică îndatorare și este în deplină concordanță cu Constituția Ucrainei și cu obiectivele de aderare la Uniunea Europeană.

În primii ani de funcționare, fondul se va concentra pe investiții de tip equity și quasi-equity – instrumente financiare care nu presupun injecții directe de capital. Structura de guvernanță include un Consiliu Director și patru comitete specializate, iar compania Alvarez & Marsal (A&M) acționează ca principal consilier de investiții.

„Finalizarea primului ciclu de evaluare confirmă că fondul este pregătit pentru activitate reală. Am identificat proiecte de calitate în sectoare critice, cu potențial de a atrage capital privat suplimentar”, a declarat ministrul Economiei, Mediului și Agriculturii, Oleksii Sobolev, citat într-un comunicat oficial.

Comitetul pentru Identificarea Proiectelor se reunește lunar pentru a analiza și pregăti inițiative de investiții care să fie aliniate priorităților strategice ale fondului și obiectivelor de reconstrucție și dezvoltare ale Ucrainei, a precizat Ministerul Economiei de la Kiev, citat de kyivpost.com.