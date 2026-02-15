search
Duminică, 15 Februarie 2026
„Triunghiul Odesa": România, Ucraina și Republica Moldova formează Tripla Alianţă Cibernetică. Anunțul făcut de Oana Țoiu

Publicat:

Declaraţia privind consolidarea rezilienţei României, Republicii Moldova şi Ucrainei în domenii cheie precum securitate energetică, securitate cibernetică şi cooperare pentru o mai bună conectare terestră a celor trei ţări a fost adoptată la reuniunea ministerială a formatului trilateral "Triunghiul Odesa".

Volodimir Zelenski și ministrul român de Externe Oana Țoiu FOTO: Profimedia
Volodimir Zelenski și ministrul român de Externe Oana Țoiu FOTO: Profimedia

Potrivit unui comunicat al MAE transmis, duminică, Agerpres, la reuniunea trilaterală au participat ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, şi omologii săi din Ucraina şi Republica Moldova, scrie Agerpres.

"Prin formatul Triunghiul Odesa accelerăm proiectele comune de infrastructură, întărim vocea regională pe scena globală şi adresăm nevoile concrete ale comunităţilor noastre istorice. Am anunţat în formatul conferinţei de la Munchen decizia noastră de a încheia un acord trilateral de colaborare în domeniul securităţii cibernetice, Tripla Alianţă Cibernetică, pentru că avem, şi în instituţiile publice şi în mediul privat, experţi şi experienţă şi vrem să creştem poziţionarea noastră internaţională ca parteneri şi furnizori de securitate în acest domeniu", a afirmat ministrul Oana Ţoiu, citată în comunicat.

Memorandumul de înţelegere privind Tripla Alianţă Cibernetică, ce vizează o mai bună colaborare în domeniul combaterii ameninţărilor din domeniu, este dezvoltat şi operaţionalizat la nivelul Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică şi instituţiile omoloage şi va intra în vigoare după semnarea planificată în această lună.

Cei trei miniştri au mai discutat angajamentele guvernelor de a extinde semnificativ conectivitatea regională în domeniul energiei pentru a răspunde la problemele generate de atacurile Rusiei şi pentru a consolida şi pentru viitor conectivitatea necesară creşterii regionale a industriilor noastre. Solidaritatea societăţii civile şi campania de donaţii pentru generatoarele electrice a fost apreciată de populaţia şi autorităţile ucrainene.

Declaraţia comună reafirmă rolul strategic al României pentru integrarea europeană a Ucrainei şi a Republicii Moldova, atât pe palier politic şi instituţional cât şi prin contribuţia societăţii civile, se arată în comunicat.

Finanţarea europeană a proiectelor de conectare regională este o prioritate comună şi în negocierile viitoare de la nivel european, permiţând accesarea unor surse de finanţare esenţiale pentru proiecte strategice rutiere, feroviare şi energetice, punctează sursa citată.

Ministrul român a folosit platforma curentă pentru a aduce în atenţie situaţia comunităţilor vorbitoare de limbă română din Ucraina, un subiect abordat constant în relaţia bilaterală la nivel înalt. Totodată, Oana Ţoiu a subliniat importanţa asigurării educaţiei în limba maternă, inclusiv în contextul reformei sistemului educaţional şi necesitatea continuării discuţiilor iniţiate deja şi la nivelul ministerelor de educaţie pentru finalizarea unei soluţii comun agreate până la punerea în practică în 2027 a noului set de reforme planificate, se mai evidenţiază în comunicatul MAE.

