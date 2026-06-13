Zelenski promite salarii „printre cele mai mari din lume” pentru soldații din prima linie

Ucraina a demarat un proiect ambițios de transformare a armatei sale, fiind incluse planuri de creșteri salariale considerabile, precum și introducerea unor contracte de serviciu militar pe durată determinată.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat măsuri care vizează ca veniturile soldaților din infanterie să ajungă „printre cele mai mari din lume”.

Astfel, salariul mediu al infanteriei din linia întâi va crește până la aproximativ 7.000 de dolari pe lună (6.000 de euro), cu un maxim de până la 10.000 de dolari (8.640 de euro), comparativ cu 2.500 până la 3.000 de dolari (2.160 până la 2.600 de euro) în prezent pentru cei care ocupă poziții în avangardă, potrivit Agerpres.

Creșterea este gândită pentru a face stimulentele mai atractive pentru recruții care ocupă posturi cu risc mai mare, însă aceste stimulente reprezintă doar o parte dintr-un pachet mai larg elaborat de Mihailo Fedorov, fostul șef al Ministerului Transformării Digitale din Ucraina numit ministru al apărării în urmă cu cinci luni.

„A forța Rusia la pace” nu este doar o chestiune de arme şi tehnologie, a afirmat Fedorov, anunțând primele măsuri, care au fost aprobate vineri de guvern. „Este nevoie de un nou sistem de serviciu militar, bazat pe respectul pentru persoană, justiție şi reguli clare”, a subliniat el. A menționat că se aşteaptă ca măsurile să consolideze tendinţa favorabilă Ucrainei pe câmpul de luptă.

Contracte pe durată determinată

Reforma răspunde unei cereri mai vechi a soldaţilor şi familiilor lor pentru o mai mare previzibilitate prin introducerea contractelor pe durată determinată ce garantează o perioadă de odihnă după încheiere, înlocuind serviciul actual, de facto, pe termen nedeterminat.

Contractele vor avea o durată între 6 şi 24 de luni, în timp ce perioada de scutire de la serviciul militar va fi de cel puţin şase luni şi va depinde de durata şi riscurile serviciului. Soldaţii cu mai multă vechime vor putea începe să „părăsească treptat” rândurile la sfârşitul anului, în timp ce alţii vor avea pauze semnificativ mai lungi între contracte.

Fedorov a mai anunţat şi lansarea unui sistem digitalizat de control al misiunilor pentru a asigura o distribuire echitabilă a sarcinilor şi o transparenţă mai mare în remunerare.

Recrutare internațională

După mai bine de patru ani de lupte intense şi mobilizare pe scară largă, Ucraina intenționează să acopere între 30% şi 50% din necesarul său de trupe de infanterie şi asalt prin recrutare internațională, a afirmat ministrul apărării.

Mii de luptători străini activează deja în armata ucraineană, cele mai numeroase contingente provenind din Columbia şi alte ţări latino-americane.

Până acum, recrutarea a fost gestionată în mare parte de unităţi individuale, însă reforma va crea noi mecanisme pentru a extinde participarea străinilor.

„Am dat instrucţiuni pentru a oferi mult mai multe oportunităţi voluntarilor străini care doresc să se înroleze în armata ucraineană”, a declarat preşedintele Zelenski.

Preşedintele ucrainean a asigurat că ţara dispune de fondurile necesare pentru a duce la îndeplinire reforma, deşi nu a oferit mai multe detalii.

Schimbările, care se aşteaptă să intre în vigoare în această lună, nu vor pune capăt mobilizării obligatorii, care este prevăzută să continue atât timp cât durează ostilităţile active.