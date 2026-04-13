Zelenski îl felicită pe Péter Magyar după victoria din Ungaria: „Suntem pregătiți pentru cooperare”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj de felicitare pentru Péter Magyar și partidul Tisza, după victoria categorică obținută în alegerile parlamentare din Ungaria.

Mesajul liderului de la Kiev a venit la scurt timp după ce Viktor Orbán și-a recunoscut înfrângerea, marcând finalul unui mandat de 16 ani la conducerea țării.

„Felicitări lui Péter Magyar și partidului TISZA pentru victoria lor categorică. Este important atunci când prevalează o abordare constructivă. Ucraina a căutat întotdeauna relații de bună vecinătate cu toate țările din Europa și suntem pregătiți să dezvoltăm cooperarea cu Ungaria. Europa și fiecare națiune europeană trebuie să devină mai puternice”, a scris Zelenski pe platforma X.

Relație tensionată cu Orbán

Numele liderului ucrainean a fost invocat frecvent în campania electorală din Ungaria, în special de tabăra Fidesz și de Viktor Orbán, cunoscut pentru pozițiile sale critice față de Kiev.

Relațiile dintre Volodimir Zelenski și Viktor Orbán au fost marcate de tensiuni constante, amplificate recent după ce liderul ungar a blocat un împrumut european de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei.

În timpul campaniei, presa proguvernamentală de la Budapesta a lansat inclusiv acuzații controversate, susținând că Ucraina ar putea încerca să provoace haos după alegeri, afirmații care nu au fost confirmate.

Liderii UE, după victoria categorică a lui Péter Magyar

Victoria lui Péter Magyar a fost salutată rapid de liderii europeni. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că „inima Europei bate mai puternic în Ungaria”.

Mesaje de felicitare au venit și din partea cancelarului german Friedrich Merz și a președintelui francez Emmanuel Macron.

De asemenea, președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de susținere pentru noul lider de la Budapesta.

Schimbarea de putere din Ungaria este văzută drept un moment important pentru regiune, cu potențial de resetare a relațiilor externe, inclusiv în raport cu Ucraina și Uniunea Europeană.