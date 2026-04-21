Zelenski acuză pe emisarii americani: „Este lipsit de respect să călătorești la Moscova și să nu vii la Kiev”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat vizitele la Moscova ale emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner, afirmând că absența lor la Kiev transmite „lipsă de respect” față de Ucraina, relatează dpa.

„Este lipsit de respect să călătorești la Moscova și să nu vii la Kiev”, a declarat Zelenski într-un interviu difuzat luni, potrivit aceleiași agenții, citate de Agerpres.

Președintele Ucrainei a precizat că înțelege dificultățile unei deplasări într-o țară aflată în război, dar a subliniat că numeroși oficiali străini au făcut totuși această călătorie.

Întrebat despre o eventuală vizită a celor doi emisari în capitala ucraineană, Zelenski a afirmat: „Nu avem nevoie de asta, ei da”.

Zelenski subliniază că important este rezultatul discuțiilor, nu locul de desfășurare

Volodimir Zelenski a adăugat că, pentru Ucraina, contează rezultatul discuțiilor, nu locul în care acestea au loc.

Liderul de la Kiev a respins din nou cererea Rusiei ca Ucraina să se retragă din regiunile Lugansk și Donețk.

„Aceasta ar fi, fără îndoială, o înfrângere strategică pentru noi”, a spus președintele, explicând că o retragere ar slăbi atât apărarea, cât și moralul armatei.

Președintele ucrainean a reiterat că cea mai rapidă modalitate de a opri războiul ar fi un armistițiu stabilit de-a lungul liniei actuale a frontului.

De mai bine de patru ani, Ucraina se apără de invazia Rusiei cu sprijin occidental. SUA încearcă de luni de zile să impulsioneze negocierile de pace, însă discuțiile sunt blocate din februarie, pe fondul conflictului paralel cu Iranul.

Înainte de această pauză, emisarii americani Witkoff și Kushner au efectuat mai multe vizite la Moscova pentru discuții cu președintele rus Vladimir Putin. O vizită la Kiev, așteptată după Paștele ortodox din 12 aprilie, nu a mai avut loc până în prezent.