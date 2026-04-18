Video Atac armat la Kiev: cinci persoane au murit, iar alte zece sunt rănite. Zelenski: „Patru ostatici au fost salvați. Ne așteptăm la o anchetă rapidă”

Atac armat la Kiev: cinci persoane au murit, iar alte zece au fost rănite, după ce un bărbat a deschis focul asupra polițiștilor și a luat ostatici într-un supermarket. Președintele Volodimir Zelenski a cerut o anchetă rapidă.

UPDATE 18.37 Zelenski: Cinci oameni au murit

Ministrul Afacerilor Interne al Ucrainei, Ihor Klymenko, tocmai a anunțat că atacatorul din Kiev care a deschis focul asupra civililor a fost neutralizat. Se fac eforturi pentru a stabili toate circumstanțele.

„În prezent, s-a confirmat că cinci persoane au pierit. Transmit condoleanțe familiilor și celor dragi. Zece persoane sunt internate în prezent în spital cu răni și traume. Toate primesc asistența necesară. Patru ostatici au fost salvați. Ne așteptăm la o anchetă rapidă. Anchetatorii Poliției Naționale și ai Serviciului de Securitate al Ucrainei lucrează la acest caz. Am dat instrucțiuni ministrului Afacerilor Interne și șefului Poliției Naționale a Ucrainei să pună la dispoziția publicului toate informațiile verificate în acest caz”, a transmis președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

UPDATE 18.20 Atacatorul a fost eliminat, anunță autoritățile ucrainene

UPDATE 18.00 Mai multe persoane au murit

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că mai multe persoane au murit în urma împușcăturilor.

Printre răniți se află și un copil, care este transportat la spital. Adulții răniți primesc îngrijiri la fața locului. Atacatorul s-a baricadat într-un supermarket. În interior, împușcăturile continuă să se audă.

La fața locului, au fost trimise unități de poliție și forțe speciale din cadrul Corpului de Intervenție Rapidă.

O operațiune specială este în curs. Zona este blocată.

Un bărbat a început să tragă asupra polițiștilor și a luat ostatici mai multe persoane.

Ulterior, atacatorul s-a baricadat în incinta unui centru comercial, situat în zona Demeevskaya, după schimbul de focuri cu poliția, potrivit Nexta.

La fața locului au fost mobilizate trupe speciale din cadrul unității KORD, care pregătesc o eventuală intervenție pentru neutralizarea situației.

Autoritățile ucrainene nu au confirmat deocamdată numărul exact al victimelor, însă surse din poliție indică existența unor persoane rănite.

Zona a fost izolată, iar locuitorii au fost îndemnați să evite perimetrul până la finalizarea operațiunii.

Ancheta este în desfășurare.