Sezonul de schi, la start. Câte pârtii omologate are România și unde au fost pornite tunurile de zăpadă

Administratorii pârtiilor de schi de pe Valea Prahovei au început, deja, pregătirile pentru sezonul rece care bate la ușă. Temperaturile au scăzut suficient de mult în ultimele zile, astfel încât să fie pornite tunurile de zăpadă artificială.

Prima pârtie care se a deschide în acest sezon este pârtia Sorica din Azuga. Temperaturile au scăzut sub zero grade, așa că tunurile de zăpadă artificială au început să facă prima zăpadă din acest sezon.

„Promitem, ne ținem de cuvânt, furăm startul! Întrucât temperaturile sunt în avantajul nostru, începem lucrările pentru înzăpezirea pârtiei de începători și a celei de pe zona Telescaunului. Promitem să furăm din nou startul, așa cum v-am obișnuit, plănuim să fim cei care vor da startul noului sezon de ski pe Valea Prahovei. Speram să vă facem o bucurie și să putem profita de mini vacanța de 1 Decembrie la ski!”, a precizat adminsitratorii Domeniului Schiabil Azuga.

Câte pârtii sunt în România

România are, conform datelor Ministerului Turismului, 217 pârtii omologate, care au o lungime de aproape 190 de kilometri. Aceste domenii schiabile sunt împrăștiate în 21 de județe, 55 de pârtii având lungime de peste un kilometru, două pârtii au peste 3 kilometri lungime și doar una singură sare de 4 kilometri.

Domeniile schiabile din județele Brașov și Prahova, cu numeroase pârtii, în Poiana Brașov, Sinaia, Predeal, Azuga și Bușteni, sunt cele mai mari și mai dezvoltate din România, adunând totodată și cei mai mulți pasionați de schi din țară şi nu numai.

Sinaia este de departe polul schiului și snowboardului din Prahova, are 17 pârtii omologate, pentru toate nivelurile, cea mai lungă fiind Drumul de Vară, care are aproape 3 kilometri. Are mai multe instalații pe cablu care pot duce sus în munte pasionații de alunecări controlate la vale, deținute atât de Consiliul Local, cât și de operatori privați, cuprinde o zonă alpină, unde temperaturile sunt stabil negative, pământul îngheață mai repede și stratul de zăpadă se conservă până târziu, în primăvară, și are și printre cele mai abrupte pârtii din țară – Carp, Târle și Papagal. Azuga, cu vestita Sorica, și Bușteniul, cu pârtia Kalinderu, întregesc oferta Prahovei.

Ca o continuare a stațiunilor de pe Valea Prahovei, Predealul face legătura cu Brașovul, în zonă fiind șase pârtii, printre ele și două de peste 2 kilometri, Cocoșul și Clăbucet.

Poiana Brașov este cea mai aleasă stațiune de schi din România, cele 10 pârtii fiind cunoscute tuturor iubitorilor acestui sport. Cu o rețea bună de instalații pe cablu, domeniul schiabil de lângă Tâmpa cuprinde 4 pârtii de peste 2 kilometri, una, Sulinar, având 3.394 de metri, iar alta, Drumul Roșu, cu 4.752 de metri, fiind cea mai lungă din România. Lângă Brașov mai există o zonă în care se poate schia, în jurul localității Bran, cele șapte pârtii de la Cheile Grădiștei, Fundata și Bran fiind destinate turiștilor care petrec vacanțele de iarnă în zonă.

Frumoasa zonă din Arieșeni. FOTO: Shutterstock

ARDEAL (Cluj – Alba – Sibiu)

Pasionații de schi din zona județului Cluj, dar și din Sălaj, Mureș sau Bihor, pot să se orienteze spre domeniile schiabile din județul Cluj, cele mai multe pârtii find în zona Muntele Băișorii, acolo unde se găsește unul dintre cele mai lungi teleskiuri din țară (1.035 de metri), dar și spre Mărișel, acolo unde este cea mai lungă pârtie din zonă, Pârtia Roșie, de dificultate medie, având 1.404 metri. Schiorii sau snowboarderii se pot orienta și spre Ciucea, dar și spre Feleacu, ultimul aflat la doar 12 kilometri de municipiul Cluj-Napoca.

NORD (Maramureș – Bistrița-Năsăud)

Județul Bistrița-Năsăud are trei pârtii, două apar ca fiind omologate în lista Ministerului Turismului, dar doar una nu pare să aibă probleme cu temperaturile și stratul de zăpadă, fiind deschisă aproape pe toată perioada sezonului. Este vorba de Alpina Blazna, un traseu de 1.200 de metri lungime, situat în Munții Rodnei. Este o pârtie care coboară de la 1.480 de metri, dotată cu un teleski bipost, și are un grad mediu-avansat.

MOLDOVA (Suceava – Neamț – Bacău)

Moldova atrage cel mai mult prin pârtiile din județul Suceava, și mai puțin prin traseele din Iași, Bacău sau Neamț. La Iași, pârtia Sărărie, de 400 de metri, e destinată mai mult celor care vor să învețe tainele schiului, neavând tunuri de zăpadă, depinzând foarte mult de vreme. În Bacău, singura pârtie omologată, conform datelor de la Ministerul Turismului, este Nemira, din Slănic-Moldova.

Suceava are domenii schiabile dezvoltate, dacă ne raportăm la nivelul României, zona din jurul orașului Vatra Dornei fiind împânzită cu pârtii, alte trasee găsindu-se și lângă Câmpulung Moldovenesc, Cârlibaba, Gura Humorului şi Valea Putnei.

CENTRU (Covasna – Harghita – Mureș)

În zona locuită în majoritate de etnici maghiari, județele Mureș, Covasna și Harghita, schiul este destul de dezvoltat, dacă este să ne uităm la numărul de pârtii omologate, zona fiind și avantajată de climă, printre cele mai joase temperaturi din România fiind înregistrate în depresiunile din această regiune – Giurgeu, Ciuc, Borsec sau Sfântu Gheorghe. Numai în județul Harghita, la Harghita Băi, Homorod Băi, Miercurea Ciuc, Băile Tușnad, Izvorul Mureșului, Toplița, Borsec și Praid, sunt peste 30 de pârtii, de lungimi medii, și cu grade de dificultate de toate nivelurile, cele mai lungi fiind Csatavesze și Havas Bucsin, din Praid, ambele de 1.149 de metri.

Domeniul de la Rânca are 6 pârtii omologate. FOTO: Shutterstock

OLTENIA (Gorj – Vâlcea)

Oltenia e deservită în special de domeniile schiabile de la Rânca, județul Gorj, și de la Voineasa, din județul Vâlcea. În ultima informare de la Ministerul Turismului, Rânca avea șase pârtii omologate, nivel tehnic mediu și ușor, cea mai lungă fiind Păpușa 2, de 1.535 de metri. Cele mai importante pârtii din zonă sunt însă în Voineasa, pârtii lungi, 2.257 de metri, și de dificultate medie, sau scurte, 363 de metri, și dificile, sau medii, 730 de metri, și ușoare.

SUD-VEST (Caraș-Severin – Hunedoara)

Zona de sud-vest a țării are câteva pârtii mici în Moneasa, Arad, domeniile schiabile cele mai importante ale regiunii find însă cele de la Hunedoara și Semenic-Muntele Mic, Caraș-Severin.

Straja este una dintre cele mai populare pârtii de la noi. FOTO: Shutterstock

În Hunedoara, pârtiile din stațiunea Straja sunt foarte vizitate, unele dintre ele fiind chiar și acum în funcțiune. În Straja se poate ajunge din Lupeni, stațiunea fiind situată la 1.445 de metri altitudine. O stațiune în care se poate face și free-ride, Straja are 10 pârtii, cea mai lungă, de dificultate medie, ajungând la 2.086 de metri. Un alt domeniu, un pol de atracție locală, este cel de deasupra Petroșaniului, din Munții Parâng, unde există și o pârtie de dificultate mare, numită Europarâng.

Un domeniu schiabil foarte dezvoltat este și cel de pe Muntele Semenic, din Gărâna, Caraș-Severin. Chiar dacă nu se află la altitudini alpine, caracteristicile climatice ale zonei îl transformă într-o zonă apreciată de pasionații de schi, mai ales de cei din vestul țării.