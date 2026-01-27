Traficul de camioane este afectat la frontiera cu Serbia din cauza protestelor transportatorilor de marfă. MAI: Luați în calcul posibile întârzieri

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis marţi, 27 ianuarie, că traficul de camioane este perturbat la frontiera României cu Serbia, ca urmare a protestelor transportatorilor de marfă din ţara vecină.

Potrivit MAI, sunt afectate punctele de trecere a frontierei Jimbolia, Moraviţa, Naidăş şi Porţile de Fier I.

„Traficul de camioane este afectat din cauza protestelor transportatorilor de marfă pe teritoriul Serbiei”, a anunțat MAI.

Poliţiştii de frontieră din Timişoara monitorizează situaţia, colaborează cu autorităţile sârbe şi iau măsuri pentru fluidizarea traficului, a mai precizat MAI.

Ministerul precizează că tranzitarea frontierei pentru autoturisme se desfăşoară în condiţii normale.

MAI recomandă cetăţenilor să consulte aplicaţia Trafic Online a Poliţiei de Frontieră, care în prezent nu semnalează întârzieri semnificative.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, pe 22 ianuarie, o atenţionare de călătorie privind protestele din Serbia. Autorităţile române avertizează că, începând cu 26 ianuarie 2026, ora locală 12:00, transportatorii de marfă din Balcanii de Vest vor desfăşura acţiuni de protest pentru o perioadă de şapte zile.

MAE atrage atenţia că aceste manifestaţii pot provoca „perturbări majore” în traficul rutier, atât pentru camioane, cât şi pentru alte tipuri de vehicule, în punctele de trecere a frontierei sârbe cu statele vecine şi în zonele adiacente.