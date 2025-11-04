Volodimir Zelenski îi cere lui Viktor Orban să nu blocheze aderarea Ucrainei la UE

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut marţi premierului ungar Viktor Orban "să nu blocheze" aderarea ţării sale la Uniunea Europeană, relatează AFP.

"Ne-ar plăcea foarte mult ca premierul ungar să ne sprijine sau cel puţin să nu ne blocheze", a declarat el în timpul unui forum despre extinderea UE organizat de Euronews la Bruxelles.

Lansat cu mare fast în urma invaziei ruse, procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană este blocat de câteva luni, scrie Agerpres.

Acest proces lung şi complex de aderare necesită acordul unanim al celor 27 de state membre UE la fiecare nouă etapă. Însă, premierul ungar a îngheţat de facto procesul de aderare folosindu-şi dreptul de veto.

Viktor Orban, care cultivă o relaţie strânsă cu preşedintele rus Vladimir Putin, susţine că aderarea Ucrainei la UE ar "ruina" blocul comunitar.

Fără aprobarea liderului ungar, niciun progres în cadrul acestui proces nu este posibil.

"Nu cred că am ceva de oferit lui Viktor Orban", a declarat marţi Zelenski, referindu-se la acest blocaj. "Cred că Viktor Orban are ceva de oferit Ucrainei, care în prezent protejează întreaga Europă de Rusia", a mai spus liderul de la Kiev.

Viktor Orban nu şi-a ascuns niciodată opoziţia faţă de această candidatură, afirmând, dintr-o multitudine de motive, că Ucraina - o ţară vecină - nu este pregătită să adere la UE.

Timp de câţiva ani, această opoziţie a rămas discretă.

Într-un gest diplomatic devenit celebru în decembrie 2023, el a fost chiar de acord să se retragă de la summitul celor 27 de lideri ai UE, în timp ce omologii săi decideau să deschidă negocierile cu Kievul.

Aceste negocieri au început oficial pe 25 iunie 2024.

Cu doar câteva luni înainte de alegerile legislative din Ungaria, chestiunea deja sensibilă referitoare la Ucraina a devenit însă explozivă, în timp ce aderarea Ucrainei la UE continuă să stagneze.